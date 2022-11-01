TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA’da TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Özcan ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi’nde meydana geldi. Murat Özcan yönetimindeki 42 EDF 60 plakalı otomobil, yolun kenarında park halinde duran sürücü Mehmet Erol’un 42 CAK 36 plakalı TIR’ına arkadan çarptı. Kazada sürücü Murat Özcan yaralandı, aracı da hurda yığınına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Özcan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özcan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobilin hız ibresinin ise 80 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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