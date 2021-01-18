TIR’a arkadan çarpan otobüsün muavini yaralandı

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde çok fazla vakit geçirdiğini söyleyen Arş. Gör. Emine Nur Demircan, “ Kişilerin evde kalması ile fiziksel aktivitelerinde ciddi bir azalma meydana geldi. Bu fiziksel inaktivite de çeşitli sorunları ve hastalıkları beraberinde getirdi” dedi.