TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü – Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü – Ek...
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Beşiktaş Belediyesi’nden Kadınlar Günü’ne özel çalışma
İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel çalışma yaptı. İlçenin birçok noktasındaki billboardlara Kadınlar Gününe özel farkındalık yaratmayı amaçlayan...
“Egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren farmakolojik olmayan bir ilaç”
Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde egzersizin büyük rol oynadığını söyleyen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Evde yaptığımız egzersiz uygulamaları, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte. Aynı zamanda kardiyovasküler sistemimizi de güçlendirmekte ve beraberinde kemik sağlığımızı iyileştirmekte. Dolayısıyla egzersizin, uluslararası toplumlarda, farmakolojik olmayan bir ilaç yöntemi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Kütahya’da orman yangını
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Domaniç ilçesi Muharcırlar köyü yakınında...
FSM Köprüsü’nde taksi TIR’ın altına girdi: Hurdaya dönen araçtan burnu bile...
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) AVRUPA Yakası'na müşteri getirdikten sonra Anadolu Yakası'nda bulunan durağa dönen taksi sürücüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ankara istikametinde yabancı plakalı...