TIR yandı, Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapandı

KISITLAMAYI İHLAL EDEN VE MASKE TAKMAYAN KİŞİLERE CEZA UYGULANDI Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, saat 20.00’den sonra D-655 Karayolu üzerinde kısıtlamaya yönelik yaptığı denetimlerde bir...