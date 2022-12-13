TIR, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, E-90 Karayolunda seyir halinde olan kömür yüklü TIR, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesinden geçen E-90 karayolu üzerinde Çalören mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; E-90 karayolu üzerinde Aksaray-Ankara istikametine seyir halinde olan Köksal Y. yönetimindeki 06 BIT 807 plakalı kömür yüklü TIR, aynı istikamette seyir halinde olan Ayhan Ö. yönetimindeki 51 EP 232 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada; kamyon şoförü Ayhan Ö. ile kamyonda bulunan eşi Hatice Ö. ve TIR şoförü Köksal Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdehalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastahanesine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan TIR şoförü Köksal Y. (22) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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