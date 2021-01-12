TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2’si uzman çavuş 6 yaralı / Ek Fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı: 2’si uzman çavuş 6 yaralı /...
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İSTANBUL, (DHA)- Teknoloji firması Teknosa, 2020 yılının teknoloji alışveriş tercihlerini açıkladı. 2020 yılının teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar yine liderliği elinde tutan ürün grubu olurken,...
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Maltepe’de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis...