TIR ile otomobil çarpıştı, 30 ton pancar yola saçıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da otomobil ile çarpışan pancar yüklü TIR, yan yattı. Yola saçılan 30 ton pancar nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Pancarlar yoldan vatandaşların yardımıyla toplanırken yaralanan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.

Ankara’dan Bursa’ya seyir halinde olan Uğur Çakın (45) yönetimindeki 42 ADE 119 plakalı pancar yüklü TIR, aynı yönde seyir halinde olduğu Abdullah Meyme’nin kullandığı 16 AHD 985 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yan yattı. TIR’ın kasasındaki 30 ton pancar ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapanırken; TIR’ın kasasından yola saçılan pancarlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Kazada, Çakın ve Meyme yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

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