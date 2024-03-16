Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesinin kırsal Doğançay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manaz T. (49) idaresindeki 71 AF 497 plakalı TIR ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADE 313 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralı TIR şoförü Manaz T. ise ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.