TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), (DHA)– KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Azat Akın yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Gebze Sultan Orhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 34 TS 5893 plakalı TIR ile Azat Akın yönetimindeki 41 ACT 275 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Azat Akın ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Azat Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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