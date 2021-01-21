TIR dorsesinin kapağı açıldı; tonlarca limon yola saçıldı

Yaşlılıkla birlikte gelen bazı hastalıklar nedeniyle, başkalarına bağımlı hale gelen 65 yaş üstü kişilerin sayısının arttığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü akademisyeni Ayşenur Kurt, “Zamanı ve yaşlanmayı durduramıyoruz fakat geçen zamanı ve yaşlanma sürecini kaliteli geçirme imkânını kendimize sunma şansına sahibiz. Bu süreci yavaşlatabilmemizin elzem yollarından biri olan egzersiz ile birçok olumlu sonuca ulaşabiliriz. Akıl oyunlarını alışkanlık haline getirin” dedi.