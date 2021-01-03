TIR devrildi; sebze ve meyveler yola saçıldı

Lise ve üniversite son sınıf öğrencilerinin pandemi sürecindeki kaygı ve umutsuzluk düzeyleri üzerine yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin bir kısmı pandemiden kendilerini sorumlu tutuyor. Araştırmaya göre, gençlerin genelinde bu dönemde kaygı düzeylerinin artmasına rağmen geleceğe dair umutları sürüyor.