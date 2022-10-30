TIR devrildi, 4 yaşındaki Zeynep’in ayak parmağı koptu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, devrilen TIR’da bulunan küçük kızın ayak parmağı koptu. Vatandaşların dakikalarca aramalarına rağmen kopan ayak parmağı bulunamadı.

Kaza akşam saatlerinde Düzce-Yığılca yolu Akçaören Köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine giden İbrahim Kırboğa idaresindeki 34 HA 3611 plakalı çimento yüklü silobas TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü İbrahim Kırboğa ile çocukları Zeynep Nur Kırboğa (4) ve Nurullah Kırboğa (11) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Zeynep Nur Kırboğa’nın sol ayak serçe parmağının koptuğu fark edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar uzun süre küçük kızın kopan parmağını aradı. Ancak parmak bulunamadı. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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