TIR bakım istasyonunda yangın paniğe neden oldu

Mamak Belediyesi'nin aile merkezleri, spor merkezleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri vakitlerini dolu dolu geçirmek isteyenlere birçok alternatif sunuyor. Onlarca ücretsiz meslek ve beceri kursları, yüzme havuzu, spor salonları, kütüphaneler, kültür merkezleri ve daha birçok sosyal donatı her gün on binlerce Mamaklıya hizmet veriyor. Pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan tesislerin, pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda etkinliklerine yavaş yavaş başladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin ilçe halkının yaşam kalitesini artırdığını, vatandaşları şehir hayatının stresinden uzak tutarak kendilerini yenileme imkanı sağladığını söyledi.