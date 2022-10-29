TIR, alev alev yandı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken kupa kısmından alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarsus- Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında gece saatlerinde, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EE 8790 plakalı TIR’ın kupa kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü, TIR’ı yolun sağına çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, TIR’ın kupa kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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