TİP tarafından yayımlanan bildiride, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinden yürütülen yargı sürecinin “Saray Rejimi’nin sopası haline getirilen yargı mekanizması” aracılığıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Bildiride şu ifadeler dikkat çekti:

“Bu girişim sadece bir siyasi partiyi ve onun yöneticilerini değil, ülkemizin bütününü ilgilendirmektedir. Siyaset, yargısal güçle değil, toplumsal meşruiyetle yürütülmelidir.”

“Yargı darbesi kabul edilemez!”

TİP, iktidarın siyasi partileri yargı eliyle dizayn etme girişimlerinin asla normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada şu çağrılar yapıldı:

“Hiçbir yargı müdahalesi kabul edilemez. Saray rejiminin darbeci, gerici ve saldırgan müdahalelerine karşı bir gün bile gecikmeden mücadele etme zamanıdır.”

“Saray’a teslim olmayacağız!”

TİP, açıklamasının sonunda mücadele kararlılığını vurguladı:

“Saray’a teslim olmayacağız! Darbeye geçit vermeyeceğiz!”

TİP'in bu açıklaması, kurultay davası öncesinde muhalefet blokunda hukuk devleti, demokrasi ve siyasi meşruiyet tartışmalarının daha da büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.