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6 Nisan 2019
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‘SAĞLIK Turnesi’, gönüllü 18 tıp öğrencisi tarafından Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirildi.
‘SAĞLIK Turnesi’, gönüllü 18 tıp öğrencisi tarafından Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirildi.
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Tıp öğrencileri ‘Sağlık Turnesi’ne çıktı

Editör Editör

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‘SAĞLIK Turnesi’,  gönüllü 18 tıp öğrencisi tarafından Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı köylerde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, köy halkına çeşitli taramalar ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Öğrencileri Birliği ve Türkiye’nin önde gelen fındık ihracat şirketlerinden Olam Progıda işbirliği ile Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı, Akpınar, Şerbetpınarı ve Kestanepınarı köylerinde ‘Sağlık Turnesi’ düzenlendi. ‘Nerede hayat, orada hekim’ sloganıyla gerçekleşen projede kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü, meme muayenesi ve göz sağlığı taramaları yapıldı. Çocuklar için hijyen konusunda, ebeveynler için ise gıda güvenliği ve aşı yaptırılmasının önemi konusunda eğitimler verildi.

Proje kapsamında sağlık taramaları ve eğitimlere ek olarak köy çocuklarının kültürel gelişimine katkı sağlamak için Berko Çocuk Tiyatrosu tarafından tiyatro oyunu sergilendi.

Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Emine Özçınar ve 18 gönüllü BAU Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından gerçekleştirilen projede, halk düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. Çocukların da doktor korkusunu yenmek için doktor abla ve ağabeyleri olarak gördükleri tıp öğrencileriyle kaynaşmaları sağlandı. Hem sosyal hem de mesleki olarak tecrübe kazanan tıp fakültesi öğrencileri, böyle bir proje gerçekleştirdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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