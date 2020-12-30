Tıp öğrencileri, işaret dili öğreniyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri gelecekte mesleklerini icra ederlerken işitme engellilerle karşılaşabilme ihtimallerine karşı, kendi talepleri doğrultusunda işaret dili öğrenmeye başladı. Online olarak 5’inci derslerini tamamlayan öğrencilerin hepsi, herkese eşit seviyede sağlık hizmeti götürmenin önemine dikkat çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup öğrenci sene başında aralarındaki sohbet sırasında, “Acil servistesiniz, biri koşarak yanınıza yaklaşıyor. Bir derdi olduğunu anlıyorsunuz fakat kişi konuşamıyor, okuma, yazma da bilmiyor. Ne yaparsınız?” sorusunun ortaya atılması üzerine, işaret dili öğrenmeye karar verdi. Online dersleri fırsat bilerek fakülte içinde bir hareket başlatan öğrenciler, yaklaşık 80 kişiye ulaştı. İnternetten araştırarak İşaret Dili Eğitmeni Seren Gizem Biçer’e ulaşan öğrenciler, 5 hafta önce online ders almaya başladı. Öğrenciler, haftada bir gün 2 saat olan 15 derse daha girmeyi planlıyor.

‘BAŞTA TEDİRGİNDİM ANCAK ÇOK MUTLU OLDUM’

İşaret dili eğitmeni Seren Gizem Biçer, söz konusu derslerin kendisinin planladığı bir proje olmadığını ve talebin öğrenciler tarafından geldiğini vurgulayıp, “Gerçekten çok mutlu oldum. 40-50 kişi kadar olurlar diye düşünmüştüm. Ancak, bu sayı bir anda oldukça arttı ve 100 kişiye kadar çıktı. Bu süreçte çok konuştuk, önce içlerinden 50’sini seçerek mi alsak diye düşündük. Sonra hepsini almaya karar verdik. Açıkçası ilk başta biraz ürktüm ve tedirgin oldum. Çünkü 100 kişiyle online ders yapmak hiç kolay değildi. Ancak hiç korktuğum gibi olmadı, aksine çok daha keyifli bir hale geldi” dedi.

‘YENİ BİR DİL ÖĞRENMEKTEN FARKSIZ’

3’üncü sınıf öğrencilerinden Yiğitcan Yüksel (20), işaret dili öğrenmenin kendileri için yeni bir dil öğrenmekten farksız olduğunu ifade ederek, “Asıl farkı işitme engelliler için yaratmış oluyoruz. İşitme engellilerin önemli olan önündeki tek engel iletişim problemiyken, bu akla gelenlerden çok daha büyük problemler doğurabiliyor. Fıtık şikayeti için hekime başvurmuşken kendini böbrek taşı tedavisi alırken bulanlar, basit bir alerji reaksiyonuyla hayatını kaybedenler, işitme engelli olduğu için eğitim hakkından mahrum kalanlar var. Bu nedenle biz de işaret dili öğrenmeye karar verdik” dedi.

1’inci sınıf öğrencisi Tuğba Geçgil (19) ise bu dersin gerekliliğinin yıllardır farkında olduklarını, bu sene koronavirüs salgını ve online dersleri fırsat bildiklerini belirtip, “Bunun sonrasında eğitmenimiz Seren Gizem Biçer’e ulaştık. Kendisi de bizi kırmadı ve bize ders vermeye başladı. Oldukça yüksek bir katılım oranına ulaştık. 80 kişiye varan öğrenci topluluğuyla dersler yaptık” dedi.

‘ŞİMDİDEN BİRİYLE TANIŞACAK YETERLİLİĞE SAHİBİZ’

2’nci sınıf öğrencilerden Nurefşan Bostancı (19), geleceğin hekimleri olarak herkese eşit seviyede sağlık hizmeti götürmenin gerekliliğine inandıklarını dile getirerek, “Bundan çıkan sonuç da işaret dili öğrenmeyi gerekli kıldı” dedi.

Yine 2’nci sınıf öğrencisi Eser Gürbüz (19) de toplamda 20 ders alacaklarını söyleyerek, “Henüz 5’ini tamamladık ve şimdiden biriyle tanışacak yeterliliğe sahibiz. Bunun dışında alfabeyi, sayıları, fiilleri, akraba isimlerini ve geleceğimizde mesleğimizi icra ederken kullanabileceğimiz pek çok tıp terimini öğrendik” dedi.

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