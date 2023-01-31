TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK: “CUMHURBAŞKANININ KİM OLAMAYACAĞINI BELİRLEYECEĞİZ”

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TİP Ankara İl Örgütü’nün düzenlediği dayanışma yemeğinde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TİP’in de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nı işaret ederek “Belki cumhurbaşkanının kim olacağını değil ama kim olamayacağını belirleyeceğiz” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü’nün, 29 Ocak’ta düzenlediği dayanışma yemeğine partililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

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Dayanışma yemeğinde konuşma yapan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Önümüzdeki yıllar boyunca nasıl bir ülkede yaşayacağımıza dair bir tercihin yapılacağı bir seçim bu. Burada da belirleyici gücün Türkiye’deki solcuların, devrimcilerin, sosyalistlerin olduğunu herkes anladı” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ KİM OLAMAYACAĞINI BELİRLEYECEĞİZ”

“Belki cumhurbaşkanının kim olacağını değil ama kim olamayacağını belirleyeceğiz” diyen Şık, şöyle devam etti:

“Parlamento seçimindeki dağılım Türkiye’de olası bir iktidar değişiminin dönüşüm yaratıp yaratmayacağını belirleyecek. Türkiye’nin gerçekten demokrasi ve hukuk normlarında kalbi dayanışmayla atan insanlar var. Eşitlikten yana atan insanlar var.

“ARZU ETTİĞİMİZ BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİĞİN GELECEĞİNE İNANIYORUM”

Çok yakın bir zaman da seçim tarihi de açıklanacak. Kimlerin aday olacağını ya da olamayacağını göreceğiz. Çok da isimlere ya da kişilere bölünmeden Türkiye’de gerçekten ihtiyacımız olan bir dönüşümün, sisteme dair bir dönüşümün sağlanmasının en önemli gücünün de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın olduğunu ve orada bütün yapıların, tüm temsilcilerin olduğunu söylemeye devam edeceğiz.

Bu ülkede ben inanıyorum ki kalbi Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan yana olan ama kendi partilerinden kopamamış çok fazla seçmen, yurttaş var. Alevileri CHP’den, Kürtleri AKP’den, emekçileri de milliyetçilerden kopardığımızda bu ülkeye gerçekten arzu ettiğimiz barış, özgürlük ve eşitliğin geleceğine inanıyorum.”

Dayanışma yemeğinde; geçtiğimiz aylarda Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan’ın imzasıyla yayımlanan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili Türkiye İşçi Partisi Araştırma Raporu’nun yer aldığı “Duvar” isimli kitap için de bir stant yer aldı. Şık, açılış konuşmasının ardından “Duvar” kitabını katılımcılar için imzaladı.