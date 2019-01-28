‘TIP Bilimine Yön Veren 100 Türk Listesi’nde yer alan 3 bilim insanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Harvard, Yale, Johns Hopkins, Chicago Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen bilim kurumları da dahil olmak üzere, Türkiye’de de araştırma yapan bilim adamları ‘Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ sıralamasında yer aldı. Uluslararası literatürde kabul edilen ‘H-endeksi’ kıstasına göre sıralanan liste, bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaların almış olduğu atıf sayısını gösteriyor. H-endeksi yüksekliği bilim insanlarının araştırmalarının, başka bilimsel çalışmalara ışık tuttuğuna işaret etmesi açısından da önem taşıyor.

YÜZYILIN BEYİN CERRAHİ PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL

Nörolojik Bilimler alanında, bilime yapmış olduğu katkı, yaratıcı ve orijinal çalışmaları dolayısıyla 1999 senesinde Geleneksel Beyin ve Sinir operatörleri Kongresi’nde ‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ seçilen, dünyanın en meşhur beyin operatörü ve mikro beyin cerrahisinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil, çalışmalarına yalnızca Türkiye’de, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde devam ediyor.

Öğrencilere eğitim veren, hem bilimsel projeler üstünde çalışıp hem de doktorluğa devam eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil, tıp eğitimi almak isteyen gençlere, meraklı, cesaretli, sabırlı, şefkat ve şefkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. ‘Çok bellekli ve yetenekli olmak yetmez’ diyen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, “Öğrenciler disiplinli çalışarak, kendilerini yetiştirmeli ve kararlarında, akıl, bilgi ve vicdanlarını iyi kullanmalılar. Düzgün hayat ve yılmadan çalışma vasıfları da mühim. Ciddi alaka ve arzu varsa, iyi bir operatör olunabilir” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KELEŞTEMUR, SARSINTIYA BAĞLI HORMONAL ANOMALİLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPTI

Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk Listesi’nde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve ek olarak son 20 senedir kafa sarsıntılarına bağlı endokrin değişikliklerle ilgileniyor. Prof. Dr. Keleştemur kavga sporu yapanlarda meydana gelen hormonal anomalileri dünyada ilk defa ortaya koyan bilim insanı olma hususi durumunu taşıyor.

Çalışmanın spor ve tıp dünyasında yankı uyandırdığının altını çizen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, şunları söyledi:

“Kafa sarsıntılarının hormonal berbatlığa yol açmış olduğu eskiden beri biliniyordu. ancak biz tekrarlayan kafa sarsıntılarının boks ve kickboks yapan sporcular üstündeki etkisini ilk defa gösterdik. Konu, cemiyet sağlığını da yakından ilgilendirdiği için toplumsal manada da büyük farkındalık oluştu.”

Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, beyin hasarına bağlı hormonal anomaliklerin oluş sistemlerinin aydınlatılmasına da yaptıkları çalışmalarla önemli katkıda bulunduklarını belirtti. Ayrıca, kadınlarda doğum esnasında görülen kanamaya bağlı olarak gelişen hipofiz işlev berbatlıklarıyla alakalı çalışmalarla bilime önemli katkıda bulunduklarını vurguladı.

PROF. DR. MUZAFFER DEĞERTEKİN’İN İLAÇLI STENT ÇALIŞMALARI

Girişimsel kardiyoloji üzerine yapmış olduğu çalışmalarla listede yer alan Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“Benim bu listede yer almam, kalp damarının stentle açılması, insanların daha az açık kalp ameliyatı (by-pass ameliyatı) olması ve bu yönde yapılan çalışmalara dayanıyor. By-pass ameliyatının tarihine bakarsak, seçenek olarak kalp damarlarına stent takılması gündeme geldi. ancak ilk takılan stentlerde yeniden daralma ihtimali çok yüksekti. Bunun üzerine ben de ilaçlı stentlerin insanlara ilk uygulanmış olduğu araştırmalarda yer aldım. Bu çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı. Bu çalışmalar başkalarına örnek gösterildi, bu alanda yapılan birçok çalışmada referans olarak kullanıldı. Böylece daha öncesinden stent takılıp da yeniden daralma ihtimalini yüzde 25-30’lardan yüzde 3-5’lere indirmiş olduk.”

Çalışmaların tıp bilimine önemli katkı sağlamasının yanı sıra, bu işlemin uygulanmasını yaygınlaştırdığını ifade eden Prof. Dr. Değertekin, “Böylece toplumda koroner bypass ihtimali/ihtiyacı son 10 senede yüzde 50 azaldı. Buna bağlı olarak, hastaların tedaviye ulaşmaları, kalp krizi esnasında damarların çabuk açılabilmesi ve açıldıktan sonra da uzun süre açık kalmasını sağlayan önemli bir gelişme yaşanmış oldu” dedi.