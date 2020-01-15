Dünya çapında üne kavuşan Türk doktor Mehmet Öz, ABD’de yayınlanan TMZ Dergisi’ne verdiği röportajda, kahvaltının gereksiz olduğunu, yasaklanması gerektiğini söylemiş, “Gıda sektörü daha fazla satış yapmak için kahvaltıyı ihtiyaç olarak gösteriyor” demiş.

Dün gazetelerde okudum, bir çok doktor ve beslenme uzmanı bu sözler üzerine hop oturup hop kalkmış, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu ısrarla anlatmaya çalışmış.

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Bence Dr. Öz, bir tıp adamı olmaktan ziyade bir şov adamı…

Gündemde kalmak, tartışılmak, her halükarda ününü sürdürmek istiyor.

Daha önce de kahvaltıyla ilgili sözlerine benzer şeyler söylemişti.

Örneğin, “You… The Owner’s Manuel-Senin Kullanım Kılavuzun” isimli kitabının 251’inci sayfasında şöyle diyordu:

“Kulak çubuğunu kullanmamanız gerektiğini söylerken, size kulak kirini dışarı atmak için kullanabileceğiniz bir yöntem önerelim:

Kulağınıza bir damla madeni yağ damlatın ve sonra o kulağınızın üzerine yatın. O şekilde bir saat kadar yatın. Kir madeni yağda çözülecektir.

Siz diğer tarafa dönerken yağ-kir karışımı başınızın altına koyacağınız bir-iki mendilin üzerine akabilir.”

Kitaptaki bu ifadeleri son derece ilginç geldiği için telefonda bir doktor dosta okumuştum.

Dehşete kapılmış ve aynen şunları söylemişti:

“Kulakla kapı menteşesini karıştırdı galiba…

Kulağa madeni yağ dökülür mü hiç?

Böyle bir şey kalıcı duyma kaybına yol açabilir.

Madem kitabında bunu önermiş, madeni yağın Shell’den mi, BP’den mi, Petrol Ofisi’nden mi yoksa Opet’ten mi alınması gerektiğini de söyleseydi bari…”

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Dr. Öz, aynı kitabın 272’inci sayfasında da yine bana çok ilginç gelen şu öneriyi yapmıştı:

“Sivilceyi parmaklarınızla sıkmak etrafındaki deriye zarar verebilir ve görünüşünü daha da kötüleştirebilir.

Bunun yerine, bir iğnenin ucunu alkol veya kaynamış suyla sterilize edip sivilcenin beyaz tepesine batırın ve içindeki irini iyice akıtın.

İğneyi derinize paralel tutarak, sivilcenin üst beyaz kısmının bir tarafından sokun ve diğer tarafından çıkarın.

Sonra iğneyi yukarı kaldırarak sivilcenin başını yırtın.

Kolayca akacak ve canınızı yakmayacaktır, çünkü ölü deridir.

Dikkat… Eğer titremeniz varsa ya da bir kadehten fazla martini içmişseniz sakın bunu yapmayın…”

Bu sözleri de doktor dostum şöyle yorumlamıştı:

“Sterilizasyon özel bir işlemdir. Alkolle ve kaynamış suyla yapılmaz.

Kaldı ki bir dikiş ya da toplu iğneyi neşter gibi kullanmak da son derece sakıncalıdır.

Vücudun neresinde olursa olsun açık bir yara ya da sivilceye böyle bir yöntem uygulanamaz. Kaldı ki yüzdeki müdahaleler beyne yakınlığı itibariyle çok daha tehlikelidir.

Yani sadece titreyenler ve martini içenler değil titremeyenler ve martini içmeyenler de bu öneriyi kesinlikle dinlemesinler…”

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Sonuç olarak söyleyeceğim şu:

Dr. Öz, kırık dökük konuştuğu Türkçesi, sürekli gülen yüzü ve sempatik tavırlarıyla değişik biri.

Önerilerini dinlemek yerine gülüp geçmek galiba en iyisi…