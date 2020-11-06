Timur Selçuk’un son mesajı

İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL (DHA) PİYANİST, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk’un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk’un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda, “Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah’a emanet olun.” dedi.

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