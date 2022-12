Times Meydanı Geri Sayım Topu, geleneksel yılbaşı kutlamasına hazır

- Reklam -

ABD, (DHA) – ABD’nin New York kentinde geleneksel hale gelen yılbaşı kutlaması için ‘geri sayım topunun’ son rötuşları tamamlandı. Üçgen kristallerden yapılan geri sayım topu, 31 Aralık Cumartesi günü 23.59.00’dan itibaren Times Meydanı’nı dolduran kalabalığın geri sayımı eşliğinde bulunduğu direkten aşağı inecek.

New York kentinde bulunduğu meydandan adını alan Times Meydanı Geri Sayım Topu’nda bu sene 2 bin 688 üçgen kristal levha ve 32 bin 256 LED ışık kullanıldı. Bu sayede top farklı renkleri ve desenleri yansıtabilecek. Geri sayım topu, 31 Aralık Cumartesi gece saat 23.59.00’da meydanda bulunan halkın geri sayımıyla yavaşça bulunduğu direkten aşağı inecek ve 2023 yılına girişi simgeleyecek.

TOPUN TARİHÇESİ

Geri sayım topu ilk defa 31 Aralık 1907 yılında One Times Square binasındaki bayrak direğine yerleştirilmiş ve 1942 ile 1943 savaş yılları hariç, her yıl sonunda geri sayımla bulunduğu direkten aşağı inerek yeni yılın gelişi kutlanmıştır. İlk yapıldığı tarihten bu yana 2000 yılı gibi önemli yıllarda tasarımı değişerek şimdiki halini almıştır. Zamanın geçişini işaret etmek için ‘düşen’ top kavramı 1833 yılına dayanmaktadır.

İlk ‘zaman topu’, 1833’te İngiltere’nin Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nin tepesine yerleştirildi. Bu top her öğleden sonra saat birde düşerek yakındaki gemilerin kaptanlarının kronometrelerini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanırdı.

