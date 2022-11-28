TİMBİR, cevap bekleyen soruları gündeme getirdi

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İnternet Gazetecilerini kapsayan yasanın meclisten çıkartılması için önemli çalışmalar yapan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), bu kez yasanın uygulama aşamasındaki detaylar için kolları sıvadı.

CAFER KÜLAHLIOĞLU

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Süleyman Basa, başkanlığında toplanan TİMBİR kurucuları, cevap bekleyen soruları gündeme getirdiler.

İLK TOPLANTI YAPILDI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALINDI

İnternet gazetecilerini kapsayan yasanın meclisten onaylanmasının ardından gözler Basın İlan Kurumu’nun hazırlayacağı yönetmeliğe çevrildi. Süreci başından beri yakından takip eden Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Süleyman Basa, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici, TİMBİR Hukuk Danışmanı Av.Cüneyt Altıparmak Türkiye genelindeki TİMBİR kurucularıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı yaparak, çözüm önerilerini masaya yatırdı. Toplantıya Gaziantep’ten TİMBİR kurucu üyesi ve Gaziantep İnternet Medyası Başkanı Aydın Akyürek katıldı.

BAŞKAN BASA SON GELİŞEMELERİ ANLATTI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Süleyman Basa, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulunduklarını belirterek, ‘’Daha önce hazırlanan taslak elimizde var. Ancak uygulama aşamasında BİK yeni bir yönetmelik hazırlayacak. TİMBİR olarak hazırlanacak bu yönetmeliğe katkı sunmak için üç önemli başlık üzerinde duruyoruz. Bu konuda amacımız bu işi gerçek manada yapabilen meslektaşlarımızın mağdur edilmeden bir düzenleme yapılmasıdır. Burada internet sitelerinin yerel, bölgesel ve ulusal olarak sınıflandırılması, kadro durumu ve BİK’ten alınacak pay önemli başlıklar olarak karşımızda duruyor’’ dedi.

ALTIPARMAK HUKUKİ BOYUTU ANLATTI

TİMBİR Hukuk Danışmanı Av.Cüneyt Altıparmak ise, BİK tarafından henüz açıklanmayan yönetmelik konusunda üyelerin sorularını yanıtladı. Şu an BİK tarafından hazırlanmış ve açıklanmış bir yönetmelik olmadığına dikkat çeken Altıparmak, ‘’TİMBİR kurucularıyla yaptığımız bu toplantıda çözüm önerilerini ve ileride karşılaşılacak sorunları masaya yatırdık. Kadro durumu, sınıflandırma ve diğer bazı faktörler konusunda üyelerimizin görüşlerini not aldım. Tüm bunları akılcı bir şekilde toparlayarak bir çözüm raporu olarak oluşturacağız ve TİMBİR olarak katkımızı sunacağız. Ancak şunu kabul etmemiz gerekiyor. BİK’in çıkartacağı yönetmelik hepimizi memnun etmeyebilir. Uygulama aşamasında da yine bu toplantılarla eksiklileri gündeme getireceğiz ’’ diye konuştu.

BİLİCİ: FAYDALI BİR TOPLANTI OLDU

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) kuruluş komitesi başkanı Nizamettin Bilici, internet gazetecilerine ilişkin yıllar öncesinden birçok organizasyona imza attıklarını ve başlıca sorunlara hakim olduklarını belirterek, ‘’Yasanın çıkartılması önemliydi. Bundan sonraki süreçte uygulama aşamasına katkı sunmamı gerekiyor. Bu toplantıda çok önemli fikirler ortaya atıldı. TİMBİR olarak bu toplantıları sürdürerek en iyi şekilde sürece katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadro sayısı ile birlikte oluşacak mali yük neredeyse tüm kurucularımız tarafından gündeme getirildi. Yönetmelikte sayı ne kadar olacak ona göre bir çözüm aramamız gerekiyor’’ diye konuştu.

AKYÜREK ÇÖZÜM ÖNERİSİNİ SUNDU

Toplantıda Gaziantep’teki internet gazetecilerinin beklentilerini ve sorunlarını gündeme getiren . TİMBİR kurucu üyesi ve Gaziantep İnternet Medyası Başkanı Aydın Akyürek kadro konusunda şu öneriyi sundu: ‘’ BİK’ten ilan alan mevcut gazeteler dahi personel maliyetlerinin altından kalkamıyor. İnternet sitelerine de personel çalıştırma zorunluluğu getirildiği takdirde bu konu ileride ciddi bir sorun olarak karşımıa çıkacaktır. Bu konuda Üniversitelerin iletişim bölümleri, İŞ-KUR ve internet medya kuruluşları intörlük uygulaması adı altında bir protokol yaparak personel konusundaki maliyetler düşürülebilir. Sınıflandırma konusu ise yoruma açık bir durum. Yerel, ulusal veya bölgesel siteleri sınıflandırmak için BİK’in bağımsız bir internaktif uygulama geliştirmesi gerekir.’’

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