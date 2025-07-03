A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın önemli oyuncularından Tilbe Şenyürek, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ardından DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. 8 yıl sonra turnuvada çeyrek finale çıkmanın gururunu yaşayan Şenyürek, Dünya Kupası yolunda da kararlı olduklarını söyledi.

Fransa Maçı ve Çeyrek Final Heyecanı

Turnuvanın grup aşamasındaki ilk maçında Fransa karşısında yaşanan yenilgi sonrası Türkiye, İsviçre ve Yunanistan karşısında üst düzey performans göstererek çeyrek finale yükseldi. Tilbe Şenyürek, Fransa maçını “son anlarda heyecana yenildik, elimizden kaçan bir maç” olarak değerlendirirken, “İsviçre ve Yunanistan maçları ise gerçek karakterimizi ortaya koyduğumuz mücadelelerdi” dedi. Yunanistan karşısında 10 binden fazla seyirci önünde kazanmanın tarihi bir an olduğunu belirtti.

Yunanistan-Türkiye Maçı: Basketboldan Öte Bir Derbi

Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan Yunanistan-Türkiye mücadelesi, sadece sportif bir karşılaşma değil, iki ülke arasında özel bir rekabet olarak değerlendirildi. Şenyürek, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar ilgi gördü. Türk oyuncuların Yunan kulüplerinde oynaması ve teknik ekibimizde Ergin Ataman’ın bulunması, tribünleri dolduran sebeplerden biri” ifadelerini kullandı. Maçın motivasyonunun sadece basketbol değil, tarihsel ve kültürel bir boyutu olduğunu aktardı.

MVP Performansı ve Takım Ruhu

Yunanistan maçında 19 sayı ve 5 ribaundla MVP seçilen Tilbe Şenyürek, “Başarı bireysel değil, takımın emeğiyle mümkün oldu. Şut yüzdem yüksekti ama pasları veren, savunma yapan takım arkadaşlarım olmasa bu mümkün olmazdı” şeklinde konuştu. Maça yoğun bir motivasyonla hazırlandığını ve sahadayken “başka bir dünyada gibiydim” duygusunu yaşadığını dile getirdi.

Tecrübe Eksikliği ve EuroBasket’in Önemi

Çeyrek finalde uzatmada kaybedilen İtalya maçında tecrübenin öneminin ortaya çıktığını söyleyen Şenyürek, “Fransa, İtalya gibi ülkeler daha çok üst düzey turnuva tecrübesine sahip. Biz yetenekliyiz, ama bu deneyimi artırmalıyız” dedi. EuroBasket’in basketbolun ötesinde stres yönetimi ve psikolojik dayanıklılık gerektiren bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Dünya Kupası’na Hazırlık ve Motivasyon Kaynakları

2026 Dünya Kupası elemelerine umutla baktıklarını belirten Şenyürek, “Liglerde daha fazla süre alan oyuncularla tecrübelerimizi artıracağız. Stresi yönetme becerimizi geliştirdikçe Dünya Kupası’na daha hazır olacağız” dedi. Takımda psikolojik destek sağlayan arkadaşlarının da çok önemli olduğunu vurgulayan Şenyürek, “Psikologumuz Pelin Bilgiç, gergin anlarda beni sakinleştirdi, bu destek sahada çok işe yaradı" sözlerini kullandı. Takımın sadece sahadakilerden değil, tüm kadro ve teknik ekibin birlikteliğinden güç aldığını ifade etti.