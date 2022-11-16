TikTok, BKM’nin eğlence partneri oldu 

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İSTANBUL, (DHA) – Sosyal medya platformu TikTok ve kültür-sanat kuruluşlarından BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) iş birliğine imza attı. Eğlence ve yaratıcılığı bir araya getirmek amacıyla BKM’nin eğlence partneri olan TikTok, ortaklığa ilk adımı İstanbul Komedi Festivali’nde atacak.

BKM organizasyonunda beşinci kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, mizahın yıldız isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sanata ‘dikey bir açı’ kazandırma adına somut ve sağlam adımlar atmaya çalışan TikTok, 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale hem uygulama içinde hem de dışında çeşitli kampanyalar ve etkinliklerle destek verecek.

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“EĞLENCE DÜNYASININ İKİ DEVİNİN BİR ARAYA GELMESİ KAÇINILMAZDI”

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen konuya ilişkin açıklamasında, “Dünya çapında her ay 1 milyardan fazla insan eğlenmek, kendisini ifade etmek ve yeni yetenekler keşfetmek için TikTok’a geliyor. Diğer taraftan Beşiktaş Kültür Merkezi Türkiye’de çeyrek asırdır herkesin gönlünde taht kurmuş önemli bir kurum. TikTok içinde de bunu görebiliyoruz. Şöyle bir örnek vereyim: BKM bünyesinde yer alan Çok Güzel Hareketler 2’nin resmi bir TikTok hesabı var. Bu hesaptan paylaşılan içeriklerin izlenme sayısı şu an 26 milyonun üstünde. Bunun dışında uygulama içinde yayılan #çokgüzelhareketler2 etiketli videoların izlenmesi de 1.2 milyara ulaştı. Bu sayılar artmaya da devam ediyor. Hal böyleyken eğlence dünyasının bu iki devinin bir araya gelmesi de kaçınılmazdı. Tiyatrodan sinemaya, mizahtan müziğe ve eğlenceye, yaratıcılığın her alanında etki gösterecek uzun süreli bir birliktelikten onur duyuyoruz. Bu iş birliğiyle hem TikTok’taki yıldızların parlayacağını hem de topluluğumuzun BKM projeleriyle daha da yakınlaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Z KUŞAĞI VURGUSU

BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Özgün bir içerik üreticisi olarak BKM’nin; içeriğinin bu yoğunlukla paylaşıldığı, özellikle Z Kuşağı’nın neredeyse tamamının yer aldığı bu mecraya uzak kalması düşünülemezdi. En moralli ve renkli etkinliğimiz İstanbul Komedi Festivali’yle TikTok’a hızlı bir giriş yapıyoruz. Aslen Çok Güzel Hareketler Bunlar ve diğer içeriklerimiz hali hazırda Emir’in detaylarını verdiği üzere milyonlarca kez izleniyor. Canlı performans tarafında ise ilk defa özel projelerle iş birliğimizi daha sağlam bir noktaya taşıdık. TikTok’la iş birliği yapmak ve yan yana yürümek bizim için gurur verici. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

200’ü aşan performansla İstanbul’un 10 ilçesinde, 27 farklı mekanda gerçekleşecek festivalin programında yer alan isimlerden bazıları şunlar:

“Demet Akbağ, Şener Şen, Ali Poyrazoğlu, Esra Dermancıoğlu, Gani Müjde, Sunay Akın, Berfu & Eser Yenenler, Mesut Süre, Levent Erden, Lesli Karavil ve İngiltere’nin en ünlü komedi kulüplerinde sahne alan Joe Sutherland”

Avrupa’da Cannes Film Festivali, Montreux Caz Festivali, Eurovision şarkı yarışması ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) gibi önemli iş birlikleri yapan TikTok’un BKM ortaklığı İstanbul Komedi Festivali sonrasında da devam edecek.