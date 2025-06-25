Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Van’da düzenlenen bölge toplantısında Van, Bitlis ve Hakkari’deki basın temsilcileriyle bir araya geldi. Erkılınç, yazılı basının geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Haber Değil, Fikir ve Analiz İstiyoruz”

Erkılınç, gazeteciliğin sadece haber vermekten ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Yazılı basını yaşatmak için güç birliği, iş birliği ve kalite şart. Artık sadece haber değil, analiz ve yorum yapan gazeteler istiyoruz. Her şehirde okur sayısına göre kaliteli ve sürdürülebilir yayınlar olmalı.”

“Tıklanma Borsası Oluştu, Bu Sürdürülemez”

Erkılınç, internet haber sitelerinin trafik hilesiyle sistemin dışına çıkmasından yakındı:

“Biz gazetecilik bekliyoruz ama sadece tıklanma peşinde koşan içerikler çıkıyor karşımıza. Tıklanma borsası oluştu. Bu manipülasyonlarla gerçek gazetecilik yapılamaz. Hileli trafik satışlarının da farkındayız.”

“2 Bakkal Yeterken 10 Tane Açılıyor”

Gazete sayısının fazlalığına ve okur sayısının düşüklüğüne dikkat çeken Erkılınç, sektörel dağınıklığı şöyle özetledi:

“Bir caddeye iki bakkal yeterken on bakkal açılıyor. Herkes zarar ediyor. Daha güçlü, içerik üreten birleşik yapılar olmalı. Her gün düşen baskı sayılarının suçu haber bulamamakta değil, okura değer katamamaktadır.”

“Sosyal Medya Gerçek Zamanlı, Gazeteler Ertesi Gün Geliyor”

Günümüzde anlık bilgiye ulaşımın artmasıyla yazılı basının hızla geride kaldığını ifade eden Erkılınç, şu değerlendirmede bulundu:

“Artık füze saldırılarını sosyal medyadan anlık izliyoruz. Televizyon bile geç kalıyor. Gazeteler ise ertesi gün geliyor. Bu yüzden içerik kalitesi ve analiz daha da önem kazanıyor.”

“Basın Haklarını Kötü Kullananlar İnternet Mecrasını da Kirletiyor”

Erkılınç, bazı gazetelerin kötü alışkanlıklarını dijital alana da taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ne baskı var, ne çalışan personel gerçek, ne haber. Başlıklar yanıltıcı. Bu durum internet mecrasını da kirletiyor. Çaresiz değiliz ama kıyamadığımız için sabrediyoruz. Kalite olmazsa bu destek sürdürülemez.”

“Gazeteler Kendi Hakkını Bile Savunamıyor”

Kamunun ilan vermekten kaçındığını vurgulayan Erkılınç, kamu bürokrasisinin geri bildirimlerini şöyle aktardı:

“Bürokratlar ilanların etkisiz olduğunu söylüyor. Çünkü gazeteler ikna edici değil. Kendimiz ikna olmadan kamuyu ikna edemeyiz.”

“İki Kez Yüzde 100 Zam Yaptık, Karşılık Gelsin”

BİK’in gazetelere verdiği desteğe rağmen basın kuruluşlarının aynı özveriyi göstermediğini belirten Erkılınç, “İlan adetleri düşmesin diye mücadele ediyoruz. İki kez yüzde 100 zam yaptık. Aynı gayreti bekliyoruz” dedi.

“Mevzuat Güncellemeleri için Görüşler Alınacak”

Erkılınç, toplantıya katılan gazetecilerden 1 Temmuz 2025 itibarıyla erişime açılacak form aracılığıyla Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile ilgili önerilerini iletmelerini istedi.

Vali Balcı’ya Ziyaret

Toplantı sonrası Cavit Erkılınç, Van Valisi Ozan Balcı’yı makamında ziyaret ederek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erkılınç’a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Van Bölge Müdürü Arda Aşkın da eşlik etti.