Türkiye Büyük Millet Meclis’inde 06 Aralık 2018 tarihinde kabul edilen ve 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yasa hükmüne göre ticari uyuşmazlıklar bakımından dava şartı olarak arabuluculuk getirildi.

Bu yasa hükmünü Bağımsız Arabulucular Derneği (BADER) Genel Sekreteri Avukat, Uzman Arabulucu A. Eda Günday ile konuştum.

Soru: Dava şartı kapsamına giren ticari uyuşmazlıklar nelerdir?

Günday: Maddede uyuşmazlıklar tek tek sayılmamış, 7155 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalarda arabuluculuk dava şartı olarak belirlenmiştir.

Dava şartı kapsamına giren ticari uyuşmazlıkları tespit etmek için şu kriterlere dikkat etmek gerekir:

1) Uyuşmazlık tarafların üzerlerinde serbestçe tasarruf edeceği iş ve işlemlerden olmalıdır.

2) Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olmalıdır.

3) Uyuşmazlık konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinde sayılan ticari davaların konusuna girmelidir.

4) Uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu dışındaki kanunlarda belirtilen ticari davaların konusu içinde olmalıdır.

5) Uyuşmazlık konusunun çözümü için özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurulmasının zorunlu tutulmamış olması veya tahkim sözleşmesinin bulunmamış olması gerekir.

Soru Dava şartı arabuluculuk kapsamına giren Türk Ticaret Kanununun 4.Maddesinde belirtilen ticari davalar nelerdir?

Günday: Aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadığına ve işin bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın “Mutlak Ticari Davalar “olarak dava şartı kapsamındadır.

a) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda

b) Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ile 969. Maddelerinde,

c) 6098 Türk Borçlar Kanunu’nun;

Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203. Maddeleri

Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447. Maddeleri,

Yayın sözleşmesine dair 487 ile 501. Maddeleri,

Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ile 519. Maddeleri,

Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ile 545. Maddeleri

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ile 554. Maddeleri

Havale hakkındaki 555 ile 560. Maddeleri

Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ile 580. Maddelerinde

d) Fikri Mülkiyet Hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemeler.

Soru: Dava şartı arabuluculuk kapsamına giren nispi ticari davalar nelerdir?

Günday: Her iki tarafında tacir olduğu ve uyuşmazlığın her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olduğu hususlardan doğan hukuk davaları da mutlak ticari davalardan olmasa dahi ticari dava sayılarak dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.

Herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendiren havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar ticari davadır ve dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.

Soru: Türk Ticaret Kanunu dışındaki kanunlardaki ticari davalar hangileri?

Günday: Şöyle sıralayabiliriz:

a) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları,

b) 5362 sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesinden kaynaklanan davalar.

c) 5957 sayılı Sebze Ve meyveler İle Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10. maddesine göre; üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanunun uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklardan belli miktarı aşanlar.

Yukarıda sayılan ticari davalarda arabuluculuğun dava şartı olabilmesi için uyuşmazlığın konusunun bir miktar paranın ödenmesine dair alacak ve tazminat talebine ilişkin olması ve 6325 sayılı Kanun gereği tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği konulara ilişkin olmalıdır.

Ancak yukarıda sayılan ticari uyuşmazlıklara ilişkin dava şartı arabuluculuk hükümleri 01.01.2019 tarihinden önce ilk derece mahkemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtay’da görülmekte olan davalarda uygulanmaz.

Soru: Arabuluculuk nedir ve arabulucu kimdir:

Günday: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 2. maddesine göre arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren tarafların çözüm üretememesi durumunda çözüm önerisi de getirebilen uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız üçüncü kişinin katılımı ile ihtiyari olarak yürütülen çözüm yöntemidir.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere bu faaliyeti yürüten hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az 5 yıl kıdem yapmış, arabuluculuk konusunda eğitim almış ve Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavları kazanarak Arabulucular Siciline kaydedilmiş kamu görevlisi olan gerçek kişiye de “arabulucu” denir.

Soru: Arabulucunun seçimi nasıl yapılacak

Günday: Şöyle anlatayım

a) Taraflar veya taraf vekilleri anlaşarak Arabuluculuk Siciline kayıtlı bir Arabulucuya veya Arabuluculuk Merkezine başvurabilirler.

b) Taraflardan biri ya da vekili bir Arabulucuya veya Arabuluculuk Merkezine başvurabilir. Bu durumda seçilen arabulucu karşı tarafa haber verir. Diğer taraf kabul ederse arabuluculuk süreci başlar.

c) Taraflardan biri ya da vekili ticari uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde ise adliyede o iş için görevlendirilmiş yazı işleri müdürlüğüne başvurur. Bu durumda UYAP Arabulucu Portal Sistemi üzerinden otomatik olarak Arabulucu atanır. Arabulucunun dosyayı kabulü ile süreç başlar.

İLK OTURUMA ÇAĞRI: Arabuluculuk Yönetmeliği’nin 25/2 maddesine göre; arabulucu ilk önce başvuran taraftan başlamak üzere asillerle ön görüşme yapar. Başvurucudan ve diğer taraftan uyuşmazlığın aslını öğrenir. Arabulucu asilleri arabuluculuğun esasları, süreci ve sonuçları hakkında aydınlatır. Arabuluculuk yoluyla çözümün ekonomik, sosyal ve psikolojik faydaları hakkında bilgilendirir. Asilleri varsa vekilleri ile ilk oturuma davet çağrısında bulunur.

Davet Mektubunun gönderimi için bir usul şartı yoktur. Davet mektubu kargo, iadeli taahhütlü posta, adi posta, e-mail, SMS, Whatsapp gibi iletişim araçları ile gönderilebilir. 2019 yılı itibarıyla KEP (elektronik posta) yaygınlaşacağı için bu yöntemde kullanılabilir.

İLK OTURUM: Arabulucu taraflarla tarihini, saatini tespit ettiği arabuluculuk toplantısını yapmaya elverişli bir ortamda açılış konuşması ile ilk oturuma başlar. Açılış konuşmasında arabuluculuğun iradilik, eşitlik, esneklik, gizlilik ve diğer ilkelerini, arabulucunun yetkilerini, tarafların süreçte ne şekilde davranacağını, uyuşmazlık konusunda anlaşma ve anlaşmamanın sonuçlarını, düzenlenen belgelerin hukuki önemini ve de gerekli gördüğü diğer konuları anlatır.



İLK OTURUMUN ÖNEMİ: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre; taraflardan biri ilk oturuma katılmazsa ve bu nedenle arabuluculuk faaliyeti sona ererse toplantıya katılmayan taraf Son Tutanakta belirtilir. Toplantıya katılmayan taraf açılacak olan davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderlerinden sorumlu olur ve bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilemez.



Soru: Müzakere süresi ve süreci hakkında bilgi verir misiniz?

Günday: Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk görüşmelerini Arabulucu görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ancak bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından 2 hafta daha uzatılabilir.

Arabulucu uyuşmazlık konusunu ilk oturumda neticelendirmek zorunda değildir. Gerekli gördüğü durumlarda yasal süresi içinde 2,3 veya daha fazla toplantı yapabilir. Taraflarla ortak görüşmelerin dışında ayrı ayrı görüşme yaparak mekik diplomasisi yoluyla da müzakere sürecini yönetebilir. Arabulucu tarafların özel görüşmelerde aktardığı konuları ancak tarafların izin verdiği ölçüde birbirlerine aktarabilir.

Arabulucu gerek görürse taraflara bir uzman görüşü almalarını tavsiye edebilir ancak herhangi bir uzmana yönlendiremez. Müzakerelerde tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması durumunda Arabulucu bir çözüm önerisi sunabilir ancak tarafları bu öneriye uymaya zorlayamaz.

Soru: Arabuluculuk sürecinde gizlilik ilkesi var mı?

Günday: 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 4. maddesine göre: taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa arabulucu, taraflar ve vekiller arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde elde ettiği bilgi, belge ve kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Adalet Bakanlığı görevlileri ve Arabuluculuk Kurulu Üyeleri için de geçerlidir.

Süreçte anlaşmaya varılamazsa kullanılan belgeler ve yapılan açıklamalar başvurulacak yargısal süreçte delil olarak kullanılamaz ve arabuluculuk sürecine katılanlar tanıklık yapamaz.

Bu yükümlülüğe uymamanın hukuki sorumluluğu olduğu kadar şikâyet edildiği takdirde 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması sonucuna varabilecek cezai sorumluluğu da vardır. Ayrıca Gizlilik İlkesine aykırı hareket etmiş Arabulucu hakkında Adalet Bakanlığı’na başvurulduğu takdirde Arabulucular Sicilinden silinebilir.

Mahkemelerin herkese açık olduğu düşünüldüğünde ve arabuluculuk dışında diğer alternatif çözüm yollarında gizlilik ilkesi olmadığı göz önüne alındığında tarafların, kurumların ve şirketlerin ticari sırlarının açığa çıkmaması ve itibarlarının korunması açısından arabuluculuğun önemi artmaktadır.

Soru: Arabuluculuk sürecinin hak düşürücü sürelere etkisi neler?

Günday: Arabuluculuk Bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede hak düşürücü süreler işlemez.

Dava açılmadan önce İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 397.maddesinin 1. fıkrasında, İhtiyati Haciz Kararı verilmesi halinde ise 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 264. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen dava açma süresi Arabuluculuk Bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez.

Soru: Arabuluculuk faaliyeti nasıl sona erer?

Arabuluculuk faaliyeti dört şekilde sona erer: a) Taraflara ulaşılamaması. b) Taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması. c) Tarafların anlaşması d) Tarafların anlaşmaması.

Arabulucu bu dört durumda arabuluculuk faaliyetlerini sona erdirir ve “Son Tutanağı” düzenleyerek UYAP Arabuluculuk Portal üzerinden Arabuluculuk daire Başkanlığı’na bildirerek dosyayı kapatır.

SON TUTANAK NEDİR VE ÖNEMİ: Arabulucu tarafından düzenlenen Son Tutanak arabuluculuk faaliyeti sonunda arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı hakkında taraflar v vekilleri ve arabulucu tarafından imzalanan belgedir. Bu belgeye tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları hususlar yazılır. Uyuşmazlık konusu hususlar üzerinde anlaşılan ve anlaşılmayan konuların açık bir şekilde ayrı ayrı yazılması gerekir. Zira anlaşılmayan konular bakımından dava açılacak, anlaşılan konular bakımından ise dava yolu kapanmış olacaktır.

Son tutanak taraflar ve kanuni temsilcileri veya avukatları tarafından imzalanmazsa sebebi belirtilmek suretiyle Arabulucu tarafından imzalanır.

ANLAŞMA BELGESİ VE ÖNEMİ: Taraflarla yapılan özel veya ortak oturumlar sonrasında süreç başarı ile tamamlanır ve taraflar anlaşırsa Anlaşma Belgesi hazırlanır. Anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir ve anlaşma metni taraflar, varsa vekilleri ve arabulucu tarafından imzalanır.

Anlaşma metni tarafların açıkça anlayabileceği ve onların iradelerini doğru anlatır şekilde kaleme alınmalıdır. Varılan anlaşma, hiçbir yanlış anlamaya sebep olmayacak kadar basit, kolay ve anlaşılır olmalıdır.

Anlaşma metni hazırlanırken herkesin yükümlülüklerinin rahatça bulunabilmesine dikkat edilmelidir. Her iki tarafa da belli şekilde davranma yükümlülüğü getiren hükümler, diğer hükümlerin önünde yer almalıdır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m:18/4 gereğince tüm taraflar, avukatları ve Arabulucu tarafından imzalanan Anlaşma Belgesi mahkeme tarafından icra edilebilirlik şerhi almadan İLAM NİTELİĞİNDE BELGE sayılır.

Taraflar ve arabulucu tarafından imzalanmış Anlaşma Metninin ise İlam Niteliğinde Belge sayılabilmesi için Arabulucunun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi’nden İcra Edilebilirlik Şerhi alınması gerekir. Mahkeme esasa girmeden dosya üzerinde uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa uygun olup olmadığı ve icra edilebilir nitelikte olup olmadığı konusunda inceleme yapar.

Soru: Arabuluculuk ücreti ne kadardır ve kim öder?

Günday: Tarafların görüşmeler sonucunda anlaşmaları halinde, arabulucunun ücreti Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre iki saatlik ücretten az olmamak kaydı ile aksi kararlaştırılmamışsa taraflarca eşit olarak ödenir.

Arabuluculuk faaliyeti, taraflara ulaşamama, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az görüşme sonucunda Anlaşamama nedeniyle sona ererse Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin birinci kısmındaki hükme göre Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda taraflar anlaşamazsa iki saati aşan kısma ilişkin ücret taraflarca karşılanır.