Dünya Sağlık Örtütü Covid-19 salgınının bir pandemiye, yani tüm kıtalara yayılmış ve tüm insanlığı tehdit eden bir salgına dönüştüğünü açıkladı.

Birçok ülkeden peş peşe salgın ile mücadelede yeni tedbirler açıklanmaktadır.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı. Conte, “Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek.” dedi.

Conte, pazartesi günü yaptığı açıklamayla da Lombardiya Bölgesi ve 14 kent için geçen hafta sonu ilan ettiği giriş-çıkış ve serbest dolaşım kısıtlamaları içeren “kırmızı bölge” olarak andığı karantinayı ülke geneline genişlettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.

NBA , Utah’ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

Çin’de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalmış bulunuyor. Otomobil satışları da Şubat ayında virüs salgınının talebe darbe vurmasıyla % 79 düşerek en büyük aylık düşüşünü kaydetti

Türkiye’de de Turizm Bakanlığı yaptığı açıklama ile turizm sezon açılışını 15 Mart tarihinden 15 Nisan tarihine erteledi. Toplantı kongre ve benzeri organizasyonlar iptal edildi.

Corona virüs salgını, Türkiye’deki mermer üreticilerini ve ihracatçılarını olumsuz etkiliyor. Çin’e yapılan blok mermer ihracatında yüzde 50’lik bir düşüş yaşandı. Hindistan’a yapılan blok ihracatında da yüzde 25 oranında bir gerileme söz konusu.

Bir taraftan hükümetlerin aldığı tedbirler diğer taraftan da salgın korkusu ile tüketicilerin davranışlarını değiştirmesi hem ticari faaliyetleri ve hem de talebi ciddi miktarda düşürmektedir. Salgın ve salgın yüzünden alınan tedbirlerin üretim faaliyetlerini de düşürdüğü ortadadır.

Küresel ekonomide gözlemlenen bu hem arz ve hem de talep yönlü bu düşüşün ciddi bir resesyona yol açması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Özellikle turizm ve ulaştırma gibi hizmetler alanında faaliyet gösteren tüm firmaların bu durumdan çok ciddi manada etkileneceği kesindir.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chrisine Lagarde Avrupa Birliği liderleri ile telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede, koordineli bir adım atılmaması durumunda, “Avrupa’nın 2008 Büyük Finans Krizi’ni hatırlatacak bir senaryo ile” karşı karşıya kalacağını söyledi.

Şu anda kaç ülkenin İtalya’nın aldığı radikallikte kararlar almaya mecbur kalacağına dair bir öngörüde bulunmak kolay değil.

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Almanya’daki insanların yüzde 60 ila 70’ine coronavirüs bulaşabilir demişti. Bu öngörüyü tüm insanlık için genişletmek ne kadar doğru olur bilmiyorum, lakin eğer bu görüş doğru çıkarsa virüs tüm kıtalarda milyarlarca insana bulaşacak demektir.

Bu kadar yaygın ve bu kadar geniş bir insan nüfusunu etkileyecek salgın doğal olarak tüm ekonomik faaliyetlerde ciddi bir çöküşe neden olabilir. Böyle bir çöküşün finansal piyasalara da etki etmemesi mümkün değildir.

Tüm ümidimiz yeni tedavi yöntemleri ve ilaçların hızla bulunması etkin karantina ve benzeri önlemler ile salgının kısa sürede sönümlendirilmesinde. Her halükarda bu senenin ilk yarısı kaybedilmiş olacaktır, salgının ortadan kalkması ile ikinci yarıda hızlı bir toparlanma görülebilir.

Ekonomik krizleri doğadaki kıtlık ve kuraklığa benzetebiliriz, yağmurlar yağmaz otlar büyümez ise sürüdeki bir çok hayvan aç kalır, açlığa dayanamayan sürünün en zayıf ve hasta hayvanları ölür, sadece sağlıklı olanlar yağmur mevsimine kadar direnebilir. Yağmurların başlayıp, otların büyümesi de sadece bunlara yarar, ölenler geri gelmez.

Ekonomik krizlerde firmaları böyle etkiler kaynaklar kuruyunca sağlıklı olanlar ayakta kalır, diğerleri iflas eder. Sonradan işlerin açılması, ekonominin büyümesi, iflas eden firmalara bir fayda sağlamaz onlar yok olur gider.