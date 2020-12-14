Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Ortaca ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Yılmaz (65) yönetimindeki 48 RR 151 plakalı hafif ticari araç, mahalle girişindeki virajda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Ali Yılmaz’ı araçta sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkarılan yolcu konumundaki C.D. ise Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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