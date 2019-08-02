Ticaret Savaşlarında Yeni Dalga

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, “Temsilcilerimiz Çin ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirerek ülkemize döndüler.

Üç ay önce Çin ile bir anlaşmamız olduğunu düşündük, ancak ne yazık ki, Çin anlaşmayı yeniden müzakere etmeye karar verdi.

Trump, “Daha yakın zamanda Çin, ABD’den büyük miktarda tarım ürünü alacağını açıklamıştı ancak bu gerçekleşmedi. Ayrıca arkadaşım Başkan Xi, Fentanyl’in (Açıklama Dip Nottadır) ABD’ye satışını durduracağını söyledi – bu asla olmadı ve birçok Amerikalı ölmeye devam ediyor. Ticaret görüşmeleri devam ediyor, ve yeni fasıla 1 Eylül’de ABD’de başlayacak ve ABD’de Çin’den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık mal için yüzde 10’luk ek bir tarife uygulamaya başlayacak. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor. Çin ile kapsamlı anlaşma konusundaki olumlu diyaloğumuzu sürdürmeyi ümit ediyoruz ve iki ülke arasındaki geleceğin çok parlak olacağına inanıyoruz” dedi.

Görünen o ki ABD Başkanı Trump anlaşmaya varılmak üzere, ticaret savaşları daha da yoğunlaşmayacak denildiği bir anda attığı bir Tweet ile savaşı yeniden kızıştırdı.

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2020’de ABD’de başkanlık seçimi var ve Başkan Donald Trump bu seçime yüksek bir ekonomik performans ile elini güçlendirerek girmek istiyor. Çin ise seçim yaklaşırken Trump’ın ve Amerikan yönetiminin daha tavizkar olacağını, ekonomik risklere girmeyeceğini hesap ederek işi ağırdan alıyor diye düşünüyorum.

Tüm dünyanın gözü önünde Çin ve Amerika arasında bir bilek güreşi sürüyor herkes oturmuş seyrediyor ve bakalım ne olacak diye bekliyor oysa olacağı belli bence ticaret savaşlarında hiç kimse kazanamaz böyle bir savaşın kazananı olmaz herkes hep birlikte kaybeder.

Elbette ki Çin’in hukuk ihlalleri, patent ve marka haklarına gösterdiği kabul edilemez umursamazlık engellenmelidir. Ayrıca Çin’in haksız rekabet yaratan devlet teşvikleri, vergi sübvansiyonları ve kur politikaları da engellenmelidir. Eğer serbest ticaret diyorsak bir tarafına elini kolunu bağlayıp diğer tarafın onu serbestçe yumruklamasına izin vermemeliyiz değil mi?

Serbest ticaret patent ve marka hakları ihlallerinin de serbest olduğu anlamına gelmez, herkes için adil ve eşit koşullarda bir yarış gerekir. Çin’in uyguladığı devlet kapitalizmi ve piyasa manipülasyonları aslında dünya ticaretine de büyük zarar vermektedir ve bu durum muhakkak engellenmelidir lakin engelleme yapılırken bindiğimiz dalı kesmemiz, küresel büyümeyi düşürmememiz ve küresel ticareti azaltmamamız gerekir.

ABD başkanı Donald Trump bütün bu koşulları sağlayacak basirette bir ekonomik politikası izlemiyor kanısındayım o daha ziyade günü kurtaran popülist politikalar ile içeride oy devşirmeye çalışıyor ve görünen o ki uyguladığı bu politikalar hem Dünya ticaretine ve hem de küresel büyümeye ciddi ölçüde zarar veriyor.

Donald Trump’ın uyguladığı bu popülist politikaların eninde sonunda ABD ekonomisine de zarar vereceği düşüncesindeyim.

Tabi ki bizi öncelikle ilgilendiren Türkiye ekonomisidir ve bu bağlamda yaşadığımız bu ciddi kriz ortamında büyümenin ana motorunun ihracat haline gelmiş olduğunu unutmamalıyız. Ticaret savaşları yüzünden küresel ticaret daralır ve küresel büyüme düşer ise bundan muhakkak ki ihracatımız da son derece olumsuz bir şekilde etkilenecektir.

Bu durumun hem büyümemizi hem de döviz dengelerini etkileyeceği aşikardır. Erdoğan iktidarının ufukta görünen ticaret savaşlarının hesabını iyi yapıp Türk ekonomisinin ve Türk ihracatçılarının bu savaştan minimum etkilenmesini ve en düşük hasarlı çıkmasını sağlayacak tedbirleri acilen alması gerekmektedir.

Bu elbette öyle çok kolay bir iş de değil ve alınacak tedbirlerin başında küresel olarak talep görecek, vazgeçilmez olarak nitelendirilebilecek markalı mal ve hizmetler üretebilmemizi sağlayacak reformların acilen hayata geçirilmesi gelmektedir.

Dip Not: Fentanil, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu’na göre eroinden 50 kat daha güçlü olan bir ağrı kesici. Genelde hastanelerde şiddetli sancı çeken kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ancak Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu, sokaklarda eroin yerine de satıldığını belirttiği Fentanil’in kullanımıyla mücadele ediyor.