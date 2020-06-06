Ticaret savaşları 2019 yılına damgasını vuran en önemli ekonomik olaydı, Aralık ayında göreceli bir ateşkes sağlandı ve 2020 yılında da Covid-19 salgını bütün dünyayı kasıp kavurmaya başlayınca ticaret savaşları konusu geri planda kaldı, unutuldu, yatışmış, sona ermiş gibi bir görüntü oluştu.

Oysa pandeminin yarattığı ekonomik kriz küresel pazarı daraltıcı ve rekabeti kızıştırıcı bir etki ortaya çıkardı, böyle bir ortamda ticaret savaşlarının yeniden alevlenmemesi zaten beklenemezdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump devamlı olarak Amerika yeniden büyük olacak sloganını atıp duruyor ve pandeminin yayılmasından dolayı Çin’i açık ve net olarak suçluyorken ticaret savaşlarında yeni bir aşamaya geçilmesi de elbette kaçınılmazdı.

Birde bunların üstüne Hong Kong krizi patladı,Çin’de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda, tüm yerel ve Uluslar arası tepkilere rağmen Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası 2 bin 878 oyla kabul edildi.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Buyasa Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yürürlüğe girecek.

Hong Kong’daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası’nın Çin medyası tarafından Hong Kong’un “vatan hainleri” olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

Çin’in bu girişimi hem Hong Kong’da ve hemde dünyada büyük bir tepki ile karşılanmaktaydı, zaten Hong Kong’da uzun süredir büyük gösteriler meydana gelmekteydi.

Yasanın yürürlüğe girmesi üzerine ABD ve Çin arasında gerilimi tırmandıracak önemli bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hong Kong’un özerklik statüsünü kaybettiğini öne sürerek, uluslararası finans merkezi olma özelliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Pompeo, “Hong Kong’un Çin’den özerkliğini kaybetmeye başlaması nedeniyle ABD 1997 yılı öncesinde uyguladığı ayrıcalıkları sürdüremez” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise “Çin’in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, “iki sistem, tek ülke” formülünü, “tek ülke tek sistem” olarak değiştirdi. Bu nedenle de, yönetimime Hong Kong’a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum.” diye konuştu.

Son olarak Donald Trump konuşmasında, “Çin, ABD’nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD’li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız. Çin, ABD’ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong’un artık otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong’un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil” şeklinde konuştu.

Trump, “Çin’e yönelik eylemlerimiz güçlü ve makul olacak. Hong Kong’a tanınan muafiyetlerin kaldırılması sürecine başlanacak ve Hong Kong’un özerkliğine müdahale eden Çinli yetkililere yaptırım uygulanacak. Hong Kong ile tüm ilişkilerimize istisnasız tedbir uygulanacak. ABD, Çin’le açık ve yapıcı bir ilişki istiyor, bu ABD’nin menfaati gereğidir” dedi.

Çin ise ABD’nin Hong Kong’a tanınan bazı ayrıcalıklara son vermeye yönelik hamlelerinin “başarısızlığa mahkum olduğunu” bildirdi.

Gerilim ABD Başkanı Donald Trump’ın, 16 Haziran’dan itibaren dört Çinli havayolu şirketinin ABD’ye ve ABD’den yapacakları uçuşları askıya alması üzerine biraz daha tırmandı. Kararın Çin’in ABD ile gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin önünü tıkadığı, ABD’li hava yolu şirketlerinin Çin’deki faaliyetlerini genişletmesine izin vermediği gerekçesiyle alındığı konuşuluyor. Uygulamanın Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsayacağı belirtiliyor.

Çin ise Amerika’dan soya alımını askıya aldığını açıklayarak Aralık 2019’da imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra gösterdiği iyi niyetten geri adım atmış oldu.

Amerika ile Çin arasında yaşanan krizin tırmanmakta olduğu ve daha da tırmanacağını görüyoruz, işin en temelinde Amerika’nın dünyanın en büyük ekonomisi olma ünvanını Çin’e kaptırmama uğraşısı olduğu ortada bu risk ortada durduğu müddetçe Amerika’nın gerilimi yumuşatmasını beklemek mantıklı değildir. Savaşın şiddetini ve boyutunu Amerika ve Çin’in karşılıklı atacakları adımların sertliği belirleyecektir.

Her halükarda küresel ekonominin ve ekonomik büyümelerin bu savaştan zarar göreceği aşikardır.

Konu elbette sadece ekonomik değil işin birde teknolojik rekabet boyutu var. Teknolojik rekabet uzun süredir tek kutuplu ve Amerikan hegemonyasında yürümekteydi. Çin’in bu rekabete aktif olarak girdiği bir durumda teknolojik rekabetin kızışacağını ve gelişmelerin hızlanacağını öngörmek asla bir kehanet değildir. Bu rekabet ABD ve Çin arasındaki bu savaşın belki de en faydalı sonucu olacaktır.

Ülkemizin ekonomisini yönetenlerin, yatırımcıların ve iş insanlarının bu ekonomik ve teknolojik gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.