ABD Başkanı Donald Trump salgının kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu iddia etmiş ancak “kanıt” ile ilgili sorulara şimdilik yanıt veremeyeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABC televizyonunda katıldığı bir programda, Corona virüs salgınının Çin’de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve “Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var” dedi.

Pompeo, Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Vuhan’da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bu davranışın dünya genelinde milyonlarca insanı etkilediğini vurguladı.

Çin yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, “Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız.” ifadesini kullandı.

Pompeo, ayrıca: “Çin’in, standartların altındaki laboratuvarlar da yürüttükleri çalışmalar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun Vuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini de kullandı

Amerikan istihbarat servisleri de virüsün Çin’in Vuhan kentinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir laboratuvardan yanlışlıkla sızdığı ihtimalinden bahsediyor.

Avustralya başbakanı Scott Morrison da Trump ile bir görüşme yaptıktan sonra, büyük salgının nereden kaynaklandığının; tıpkı daha önce bazı ülkelerin elindeki kitle imha silahlarını denetlemekle görevlendirilen silah denetçileri gibi, uluslararası olarak tayin edilen “bağımsız müfettişler” tarafından araştırılmasını önermişti.

ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın oluşturduğu istihbarat ittifakı, namı diğer “Beş Göz” (FVEY), Corona virüs salgını ile ilgili Çin’i suçlayan bir rapor hazırladı. Söz konusu beş ülkenin istihbarat servislerinin toparladığı istihbarat notlarından oluşturulan Beş Göz raporu, Avustralya’nın Daily Telegraph gazetesine sızdırıldı.

Beş Göz raporunda Çin’in Covid-19 virüsünün insandan insana bulaşabildiğini bir süre gizlediği ve aşı geliştirmek için virüs numunesi isteyen ülkeleri reddettiğine’ dair iddialara da yer verildi.

Raporda ayrıca şu iddialar da ortaya atıldı:

– Bazı istihbarat servislerinin, yeni tip Corona virüsün sanıldığı gibi Çin’in Vuhan kentindeki yaban hayvanı pazarından değil, bir viroloji laboratuvarından yayıldığı kanaatinde olduklarını belirttiler.

– Çin, belirti göstermeyen virüs taşıyıcılarının varlığını gizleyerek ve diğer ülkelerin virüs numunesi alma taleplerini geri çevirerek durumu daha kötü hale getirdi.

– Pekin, Corona virüs hakkında internet üstünden herhangi bir bilgiye erişilememesi için Çin arama motorlarını Aralık 2019’da sansürlemeye başladı.

– Çin, aralık ayının ilk günlerinden beri virüsün insandan insana bulaşabildiğini bilmesine karşın, bu şekilde bulaşarak yayılabileceğini 20 Ocak’a kadar reddetmeyi sürdürdü.

– Çin, bir yandan ülkenin her yanında seyahat sınırlamaları uygularken diğer yandan dünyanın geri kalanına bu tip sınırlama ve yasakların gereksiz olduğunu söylemeyi sürdürdü.

Çin yönetimi ise bu çıkışlara karşı “Once Upon a Virus” (Bir Zamanlar Virüs Vardı) isimli bir animasyon filmi hazırladı. Videoda Danimarka merkezli Lego şirketinin ürettiği oyuncaklara benzer figürler corona virüsü ile ilgili verileri paylaşırken, videoda Çin’in dünyayı aylar önce uyardığı ve ABD’nin de bu uyarılara kulak asmadığını iddia ediliyor.

İşin açığı Trump ve Johnson gibi liderler ilk başlarda bu salgını hiç ciddiye almadılar ve gerekli önlemleri almakta çok geciktiler.

Elbette bu hatalı tutumları ve salgın sürecini çok kötü yönetmelerinin bedelini çok büyük oy kaybederek ödeyecekler.

Çin’e yönelttikleri ithamlar üzerlerindeki kamuoyu baskısını azaltma amaçlı olabilir lakin eğer bu iddialar doğru ise; Çin bu virüsü laboratuvarda üretti ve kaza ile bulaştırdı, üstüne üstlük birde gizlemeye çalıştıysa tabiri caizse bir virüs savaşı başlar ve dünyanın geri kalanı Çin’e çok ama çok ağır bir bedel ödetir. Emin olun bu bedelin maliyeti öyle ticaret savaşlarının maliyeti ile falanda kıyaslanamaz, Çin’i resmen taş devrine postalarlar. Doğal olarak böyle bir savaş tüm küresel ekonomiyi allak bullak eder, filler tepişirken olan ayaklar altında kalan çimenlere olur demedi demeyin…