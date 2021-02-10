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Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 sürekli işçi alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacak.

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Editör
Etiketler: iş ilanlarısürekli işçi alımıTicaret Bakanlığı
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