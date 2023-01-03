Ticaret Bakanı Muş: Parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır

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2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracat rakamlarının gelecek dönemdeki başarılarımız için önemli bir gösterge olacağına inanıyorum.

İhracat başarısı aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak Aralık ayında yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır” dedi.

2022 yılı dış ticaret rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. Şişli’deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe yer aldı.

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REKORLARIMIZA YENİSİNİN EKLEMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında her alanda rekorlar kırarak girmiş bulunmaktayız. İhracatta üst üste kırdığımız rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü dönemde olduğunu burada özellikle belirtmek istiyorum. Rekorlarımıza her geçen gün yenisini eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Pandemi döneminden bu yana önce tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, sonra yükselen küresel enflasyon, akabinde ise Rusya Ukrayna savaşıyla küresel ekonominin zorlu sınavlar verdiği dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği tahıl koridoru anlaşması belli oranda bir rahatlama sağlamıştır” dedi.

İHRACATIMIZ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SAĞLAM TEMELLERE DAYANDIĞINI GÖSTERMEKTEDİR

Bakan Muş, “Diğer küresel jeopolitik riskler neticesinde dünya ekonomisinde de bir yavaşlama görülmektedir. 2013-2019 yılları arasında ortalama yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin OECD Kasım raporuna göre 2022 yılında yüzde 3,1, 2023 yılında yüzde 2,2 büyümesi beklenmektedir. OECD Küresel ekonomiye paralel olarak küresel ticaretin yavaşlayacağını ön görmektedir. Ülkemiz geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi devam ettirmiş ve büyümede lider ülkeler arasında adını yazdırmıştır. Ülkemiz 2022 yılı için öngörülen yüzde 5’lik büyüme ile gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler ortalamasının ötesinde büyüme performansını ortaya koymaktadır. Avrupa’dakinin yarısı seviyesindeki kamu borç stokumuz ve rekorlar kıran ihracatımız Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

PARİTE ETKİSİNE RAĞMEN BÜYÜK BİR İHRACAT BAŞARISI YAKALANMIŞTIR

Bakan Muş, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de ihracatımızdan gelmiştir. İhracat rakamlarının gelecek dönemdeki başarılarımız için önemli bir gösterge olacağına inanıyorum. İhracat başarısı aleyhimize olan parite etkisine rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak Aralık ayında yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır” dedi.

İSTANBULUMUZA YAKIŞIR MODERN BİR FUAR MERKEZİ İÇİN MÜJDE BEKLİYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de, “Rekorlar elbette kendiliğinden gelmiyor. Başarının ardından gece gündüz çalışan emekçilerimizin, ihracatçılarımızın, ekonomi yönetimimizin çabası ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi yer alıyor. Burada vizyon var, inanç var, zoru başarma azmi var. İhracatta hedeflerimize ulaşabilmemiz için bazı beklentilerimiz var. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatında yapılan indirimler yeni yıla başlarken hepimiz için büyük moral oldu. Rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için zatı alinizden bir bu kadar daha indirim bekliyoruz. İhracatta büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için üretim kapasitemizi artırmak, teknolojik alt yapılarımızı yenilemek zorundayız. Dolayısıyla, Merkez Bankası ve Exim Bank’ın bu süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihracatçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Şirketlerimizin sermaye yapılarının korunabilmesi içine enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022’yi kapsayacak şekilde öne çekilmesini istirham ediyoruz. İstanbulumuza yakışır modern bir fuar merkezi için müjde bekliyoruz” dedi.

Gültepe’nin konuşmasının üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam büyüklüğü 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına Atatürk Havalimanı’nın yanında başlandığını duyurdu.