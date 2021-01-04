Tıbbi onkoloji profesörü, koronavirüsü yendi, organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi’nin medikal onkoloji servisinde görev yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, yakalandığı koronavirüsü yendi ancak organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yılmaz, hastanede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 2 kız çocuğu babası Yılmaz, koronavirüsü yendi.

Kolektral cerrahi, mide kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri ve lenfoma alanlarında uzman olan Yılmaz, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ahmet Uğurlu Yılmaz, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikalpark Hastanesi’nin bahçesinde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikalpark Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Zeki Hozer, törende yaptığı konuşmada, “Son 10 yıldır burada hep beraber çalışma şerefine nail olduk. Doktorumuzun birçok özelliği var. Beş dil biliyordu, basit bir çeviriden bahsetmiyorum. Bazen Fransızca konuşan ülkelerden hastalar gelirdi. Ben kendisiyle tanıştırırdım. Daha ilk cümleden itibaren Fransa’nın hangi bölgesinden hangi lehçesini kullanıyorsa, o lehçeyle devam ederdi. Hasta çok şaşırırdı; ‘Bizim oradaki kişilerden çok daha iyi konuşuyorsunuz’ diyerek büyük hayranlık duyardı. Sadece torunu ile diyaloğunun daha iyi olması için son 1 yılda Almanca’yı öğrenmeye başladı ve mükemmel düzeye geldi. Sözcüklerin anlamsız olduğu bir an yaşıyoruz. Meslektaşları olarak onun anısını yaşatma sorumluluğumuz var” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikalpark Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba da “Bugün bizim için acı bir gün. Çok değerli bir bilim insanı, iyi bir dost, iyi bir aile reisi ve ülkemiz için çok kıymetli bir kişiyi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurumum adına onun isminin her şekilde yaşatılacağını bildiriyorum. Cumartesi günü kendisi ile yaptığım telefon görüşmesinde, değerli mesai arkadaşlarından ve hastanemizden razı olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini bildirmiştir. Son görüşmemizin bir veda görüşmesi olduğunu bilmiyorduk. Ruhu şad olsun. Bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz. İnşallah bu son kaybımız olur” diye konuştu.

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