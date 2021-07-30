Tıbbi cihaz sektörü yoğun bakımda

Yaklaşık 14 bin firma ve 250 bin çalışanıyla önemli bir iş kolu olan tıbbi cihaz endüstrisi çok ama çok zor bir durumda. Mübalağasız atılan her 5 tweetten bir veya ikisi bir tıbbi cihaz firması sahibi veya çalışanın haykırışını, feryadını ilgili bakanlara taleplerini dile getiriyor. Konu ile ilgili (SEİS) Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak gazetemize konuştu.

Tıbbi cihaz sektörünün hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Sarıtoprak, “ Sektör özellikle pandemi sürecinde sağlık sistemimizin sekteye uğramaması için bu süreçte özveri ile çalışmış ve başarılı bir sınav vermiştir. Kaldı ki 19 aydır hakettikleri ödemeleri zamanında tahsil edememelerine rağmen hastahanelere sağlık kurumlarına ve üniversitelere ürün taahhütlerini hiç aksatmamışlardır.Sektör de bıçak kemiğe dayanmıştır.Sektör kendisi entübedir.Sektör temsilcileri, olan sevgili Metin Demir ve Erkin Delikanlı üzüntü, sıkıntı ve stresten ülser olmuşlardır. Sektörde faaliyet gösteren firma sahipleri çalışanlarının maaşlarını,borçlarını,kredi faizlerini ve diğer giderlerini karşılamak için bir borç sarmalı içinde çırpınmaktadırlar.” dedi.

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Tıbbi cihaz sektörünün dayanacak gücünün kalmadığını aktaran Sarıtoprak, “ Sayın Maliye bakanını, Sayın Sağlık Bakanını göreve davet ediyorum.Tıbbi cihaz sektörünün dayanacak gücü kalmamıştır.Ülke olarak pandemi ile amansız bir mücadele veriyoruz.Sizler de olağanüstü çaba gösteriyor ve elinizden geleni yapıyorsunuz.Tıbbi cihaz sektörünün yaşaması için fedakarlık yapma sırası sizdedir.Yüce devletimizdedir.” diye konuştu.

Konu ile ilgili olarak SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ise,” Sayın bakanlarımızın verdikleri sözü tutmalarını, sektöre olan borçların ödenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.Artık dayanacak gücümüz kalmadı.” ifadelerini kullandı.