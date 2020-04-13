Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs havacılık sektörünü de derinden sarsarken salgın nedeniyle yaşanan iptaller yolcu rakamlarına da yansıdı.

Virüsün etkisinin artırdığı geçtiğimiz Mart ayında Türk Hava Yolları’nın yolcu rakamları olumsuz etkilendi. THY’nin Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53’lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44,9, dış hatlarda ise yüzde 59,1 azaldı. İç hatlarda geçtiğimiz yılın Mart ayında 2 milyon 495 bin 300 kişi taşıyan THY, bu yılın aynı ayında 1 milyon 383 bin 125 kişi taşıdı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde havacılık sektörünü de felç etti. Salgın nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de havayolu şirketlerinin seferleri iptal edildi, tarifeli uçuşları durdu. Yolcu sayısındaki kayıplarla gelirleri düşen havayolu şirketleri zor durumda kaldı. Koronavirüsün etkisini en aza indirmek adına çalışmalara devam eden Türk Hava Yolları’nın yolcu rakamlarına da salgın iptalleri olumsuz yansıdı.

GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 53 AZALDI

Türk Hava Yolları’nın Kamuya Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirime göre şirketin Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53’lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44,9 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 59,1 azaldı. Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile yüzde 63,3 olarak gerçekleşti. İç hatlarda geçtiğimiz yılın mart ayında 2 milyon 495 bin 300 kişi taşıyan THY, bu yılın aynı ayında 1 milyon 383 bin 125 kişi taşıdı.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2019 döneminde 12 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53,3 azalarak 5,6 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 40,3, dış hat uçuşlarda ise yüzde 55,2 azaldı. THY’nin Dıştan Dışa transfer yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 60,1 oranında bir azaldı. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 57,7 oranında bir azaldı.