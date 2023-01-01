THY’nin Şampiyonlar Ligi uçağı gökyüzünde

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) – Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları (THY), UEFA Şampiyonlar Ligi’ne özel temalı bir uçak tasarladı. Uçak yılın ilk gününde Paris seferini gerçekleştirdi.

2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan THY, finale özel bir proje gerçekleşirdi. Havayolu şirketi finale özel temalı uçağı Airbus A330 tipi TC-JNM kuyruk tescilli uçağı tasarladı. İki aylık bir çalışmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi temalı giydirilen uçak ilk uçuşunu TK1821 sayılı seferi ile yeni yılın ilk gününde İstanbul Havalimanı’ndan Paris’e gerçekleştirdi.

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BOLAT: UÇAĞIMIZ, SPORA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN NİŞANESİ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Resmi sponsorlarından olduğumuz UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2023 yılındaki finaline İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında gerçekleşecek bu etkinliğin önemli bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin temasına sahip olan uçağımız spora verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Gökyüzüyle buluşturduğumuz yeni tasarımlı uçağımızın hayırlı olmasını diliyorum”dedi.