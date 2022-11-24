THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, lise öğretmenleriyle buluştu

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Enver ALAS – İSTANBUL, (DHA) – Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mezunu olduğu liseden emekli öğretmenleriyle bir araya geldi. Yıllar sonra öğretmenleriyle buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Bolat, “Bugün hayallerimi gerçekleştirmemde ve milli havayolumuzda aldığım görevde sizlerin emeği ve katkısı benim için unutulmaz, sizlere minnet duyuyorum” dedi.

THY’nin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Bahçelievler Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin yanı sıra aynı liseden mezun olan Ahmet Bolat’ın emekli öğretmenleri Ali Soyçekiç, Nazire Toka ve Adnan Kopuz da katıldı. Liseden öğretmenleriyle sohbet eden Bolat, kendisini yetiştiren eğitim emekçilerine teşekkür etti.

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SİZLERİN EMEĞİ VE KATKISI BENİM İÇİN UNUTULMAZ

Bolat, “Öncelikle şehit olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Sizinle yaklaşık yarım asır sonra yeniden bir araya gelmek benim için tarifi zor bir duygu. Bugün hayallerimi gerçekleştirmemde ve milli hava yolumuzda aldığım görevde sizlerin emeği ve katkısı benim için unutulmaz. Sizlere minnet duyuyorum. Bugün mezun olduğum sıralarda oturan siz değerli öğrencilerimize de başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.