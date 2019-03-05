Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2018 yılı satış gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 12,9 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları 2018 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na(KAP) açıkladı. THY’nin KAP’a bildirilen mali tablolara göre net hasılatı 62 milyar 853 milyon TL oldu.Konuyla ilgili Twitter hesabından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar Esas Faaliyet Kârı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik. Bu başarılı performansı ile yıllık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı” açıklamasını yaptı.

BU YIL 14,1 MİLYAR DOLAR SATIŞ GELİRİ HEDEFLİYOR

Türk Hava Yolları, 2019 yılı hedef ve beklentileri ise iç hatlarda 33 milyon; dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) seviyelerine ulaşmayı planlıyor. THY, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasını bekliyor. THY, bu yıl yüzde 3-4 artışla yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşımayı hedefliyor. Bu yıl toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8-9 artış öngörülüyor. Yaklaşık 14,1 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedefleniyor. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış bekleniyor.

HAC VE UMRE UÇUŞLARINDA 500 BİNİ GEÇTİ

Türk Hava Yolları, hac ve umre uçuşlarında 2018 yılında 4 bin 448 seferde 527 bin 889 yolcu taşıdı. Özel kira seferlerinde ise 5 bin 469 uçuşta 1 milyon 5 bin yolcu taşıdı.

PİLOT VE PİLOT ADAYI 5 BİNİ GEÇTİ

Türk Hava Yolları personel sayısı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yüzde 11 artarak 26 bin 739 oldu. Pilot ve pilot adayı 5 bin 813’e, kabin memuru sayısı 10 bin 593’e, yurt dışı personel sayısı 3 bin 385’e, yurt içi personel sayısı ise 7 bin 479’a yükseldi.

GENİŞ GÖVDE UÇAK ALIMI

THY, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında bu yıl 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alacak. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacak