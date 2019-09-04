Gün geçmiyor ki yurdun birçok yerinden, insanlığın yüzkarası olan kişilerin hayatlarını kararttığı çocuklar olmasın. Bunlara gereken toplumsal tepki verilmezse, kanıksanırsa, yanlışlar doğru gibi görülmeye başlanırsa, o çocuklar için gelecek diye bir şeyden söz edilemez.