THY kabin memurları ‘çorapçı’ amcalarını unutmadı

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Atatürk Havalimanı’nda kabin memurlarına çorap satarak hayatını idame ettiren ve ekipler tarafından çorapçı amca olarak bilenen Cengiz Tagal’ı Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları unutmadı. Kabin memurlarından oluşan “İsimsizler TK”, kanser tedavisi gören Tagal’a toplanan bağışlarla İstanbul’da bir ev tutarak, 1 yıllık kirasını da ödedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanması ile memleketi Erzurum’a taşınan Cafer Tagal bir süre sonra kansere yakalanarak tedaviye başladı. Hastalığın ilerlemesi üzerine tedavisine İstanbul’da devam edilmesi gereken Cafer Tagal’a THY personeli yardım elini uzattı. ‘’İsimsizler TK’’ öncülüğünde gerçekleştirilen bağış kampanyası ile Cafer Tagal ambulans ile İstanbul’a getirtilerek tedavisine başlandı. Hastaneye yakın bir ev tutan kabin ekipleri, Cafer Tagal’ın 1 yıllık kirasını ödedi ve eşyalarını aldı.

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“HER ŞEY ‘AMCA BİR ÇORAP GETİRİR MİSİN?’ İLE BAŞLADI”

Cafer Tagal, “Bir gün hostesin biri ‘amca bize çorap getirir misin?’ dedi. Bende tamam dedim. Havalimanı kapanana kadar hem hosteslere hem de pilotlara çorap satmaya başladım. Kabin memurlarının beni düşünüp buraya kadar gelmeleri ve benimle ilgilenmeleri çok hoşuma gitti’’ dedi.

“CAFER AMCA EKTİĞİ PAPATYALARI TOPLUYOR”

İsimsizler TK olarak toplanan bağışlarla Tagal’a destek olduklarını ifade eden ekip kurucularından Savaş Burak Oğuz ise “Cafer amcanın tedavi olduğunu duyduk. Daha ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Kabin Memurlarından Feyza Tuğçe Arslan da “Cafer Amca, 2014 yılında işe başladığım günden itibaren bizi uçuşa uğurlardı. İhtiyacım olan çorapları alırken de ben iki tane istiyorsam o gönlünün bolluğundan dolayı 5 tane verirdi.’’ dedi.

Sümeyye Doğan ise “Cafer amca her uçuş öncesi ‘İyi ve türbülanssız uçuşlar’ diyerek motivasyonuyla uğurlardı. Bizde ona motivasyon ve moral olmak için geldik. Uçuş öncesi iyi uçuşlar papatyam derdi. Bir arkadaşımız da ‘Şimdi Cafer amca ektiği papatyaları topluyor’ demişti” diye konuştu.