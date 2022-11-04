THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya: Gelirimiz giderlere yetmiyor

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Oğuzhan SARI- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- TÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Hacı Abdullah Kaya, “THK, şube başkanlıkları, 4 tane meydan işletmesi ve o meydan işletmesindeki okullar; Atatürk’ün kurduğu temel yapı ve korunması gereken öz orası. Bu yapıyı biz mutlaka ve mutlaka geleceğe taşımak durumundayız. Ama sorunumuz, buranın gelirleri giderlerine yetmiyor. Mutlaka bu kuruma destek verilmesi gerekir” dedi.

‘THK Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Çalıştayı’ Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı Hacı Abdullah Kaya, kurumun yapısından bahsederek, “Türk Hava Kurumu, şube başkanlıkları, 4 tane meydan işletmesi ve o meydan işletmesindeki okullar. Atatürk’ün kurduğu temel yapı ve korunması gereken öz orası. Bu yapıyı biz mutlaka ve mutlaka geleceğe taşımak durumundayız. Ama sorunumuz, buranın gelirleri giderlerine yetmiyor. Kurban derisi tekelinin 2013’te kaldırılmasından sonra bu süreç sıkıntılı bir şekilde devam ediyor” dedi.

‘KURUM MALİ BATAK İÇERİSİNDEYDİ’

Kayyum yönetimi olarak göreve geldiklerinde kurumun mali yapısının batak durumda olduğunu bildiren Kaya, “Biz şöyle düşündük; ilk etapta başkanlığı ve onun önemli uzantılarını kurtaralım, sonra üniversiteyi kurtaralım. Geldiğimiz gün itibarıyla tam bir batak içerisinde idi. Bütün hesaplar blokeydi, SGK, vergi borçları ödenemiyordu, çalışanlara aylarca ödenemeyen maaşlar vardı, işten ayrılanların kıdem tazminatları ve birçok davalar, piyasaya borçlar vardı. Faaliyetler tam icra edilemez haldeydi. Biz, öncelikle ‘budan nasıl çıkarız’ı planladık” diye konuştu.

‘SORUNU KUCAĞIMIZDA BULDUK’

Kaya, eylül ayı sonu itibarıyla 2 milyar 609 bin lira kurumun borcu olduğunu bildirerek, “Bu borcun 2 milyar 164 milyonu kredi borcu olup, kredi borçlusu da en önemli oranda 1 milyar 285 milyon olarak başkanlığın kendisi. Sonra Gökçen A.Ş, 659 milyon. SGK borcu toplam 152 milyon, burada en büyük borçlu başkanlığın kendisi ve üniversite. Üniversitedeki SGK borcunun da temel nedeni pitotaj bölümüne bütün uçuş maliyetlerini üniversitenin ve kurucu vakfının karşılaması şartıyla 500 genci alıp, önceki yönetimlerin defolup gitmeleri ve bu sorunu kucağımızda bulmamız. Bu nedenlerle bunlara kaynak ayrılamamasından dolayı SGK ödemeleri aksamıştır. Vergi borcu da en önemli oranda yine kurumda, üniversitede ve Gökçen A.Ş’de olmakta. Piyasaya personel borcumuz neredeyse sıfır” ifadelerini kullandı.

THK’nın 1029 tapuda, 1300 adet taşınmazı olduğunu hatırlatan Kaya, “Bu taşınmazların envanterde kayıtlı değeri 1 milyar 500 milyon liradır. Ama biz bunun değerlerinin hızlı enflasyon nedeniyle 4 milyar lirayı geçtiğini tahmin ediyoruz. Değişik amaçla kullanılan uçak, helikopter, planör ve balon olmak üzere 108 hava aracı vardır. Bunlardan 25 tane eğitim uçağımız, 27 tane planör vardır. Bu hava araçlarından ayrı olarak 2 adet Citation Jet ve 1 adet C-208 Caravan uçak Ak Leasing’e verilerek, 17 milyon 380 bin 843 dolar borç tasfiyesi sağlanmıştır” dedi.

‘BORÇLAR YAPILANDIRMADAN ADIM ATILAMAYACAKTI’

Bankalara olan borçların da yapılandırılmasının zorunluluk olduğunu belirten Kaya, “Baktık ki bankalara yapılandırma yapmadan bu kurumda adım atamayacağız. 10 bankaya olan 1 milyar 519 milyon TL olan borcu yeniden yapılandırılması için başvurduk. 2 yıl ödemesiz, 8 yıl ödemeli dönem aldık. 1 Ocak’tan sonra bizim 310 milyon lira taksitimiz var. Basında yansıyan eksik. Bize yardım edilsin” diye konuştu.

TKH Üniversitesi hakkında da konuşan Kaya, “Üniversiteye 2012-2015 yıllarında 4 yıl boyunca sabit fiyatla düşük eğitim ücreti ile 500 öğrenci kaydedilmiştir. 1 öğrencinin pilot olarak yetiştirilme maliyeti 50 bin doların üzerinde. Biz geldiğimizde 312 öğrencimiz isyan ediyordu ‘ne zaman mezun olacağız’ diye. Onlarla konuştuk, bilgi verdik. Onlardan ve ailelerinden gönüllü yardım istedik. Onlara söz verdik ve bu güne kadar o sayıyı 90’ın altına indirdik” dedi.

‘BU KURUMA DESTEK VERİLMELİ’

Bütün gayret ve çalışmalarının üniversitenin faaliyetlerinin devamı için olduğunu söyleyen Kaya, “İnsanlığın geleceği gerçekten gökte ve uzayda. Bu milletin başkalarının haberini televizyondan izleyerek değil, içinde yer alarak yüz binlerce genciyle yaşamasını istiyoruz. Bu kurum bunu yapamazsa başka kimse yapamaz; çünkü havacılık çok pahalı. Mutlaka bu kuruma destek verilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı ambulans helikopter işlerinde ve orman yangınları işlerinde bizi yasal olarak destekleyin” ifadelerini kullandı. (DHA)

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