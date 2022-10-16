The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi kampana töreni yapıldı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA) – MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ‘Maviye güç katıyoruz’ mottosuyla yapılan 34’üncü American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesinde kampana töreni düzenlendi. Tören öncesinde Bartın’da maden kazasında yaşamını yitiren 41 kişi anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Etkinlikte konuşan ve Bodrum Cup’ın tarihsel önemine değinen Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “Denizi doğayı kullanmayan sevmeyen hiçbir nesil doğamızı ve denizlerimizi koruyamaz” dedi.

‘Maviye güç katıyoruz’ mottosuyla yapılan 34’üncü American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’nde demirli ‘Blue Sapphire’ isimli yolcu gemisinde kampana töreni yapıldı. Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, uluslararası konuklar, yarışmacılar ve davetliler katıldı. Etkinliğin başında Bartın Amasra’da meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren 41 madenci anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından uluslararası davetliler, komite ve protokol üyeleri konuşma yaptı. Konuşmaların başında maden kazasında hayatını kaybeden maden işçileri rahmetle anılarak başsağlığı dilendi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, yarışmanın başladığını ifade eden kampana zilini birlikte çaldı. Öte yandan, etkinlikte düzenlenmesi planlanan konser Amasra’da yaşanan maden kazası nedeniyle iptal edildi.

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‘YAŞAMIN KAYNAĞI MAVİ’

Bodrum Cup’ın toplumsal önemine değinen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Forumdan sonra bugün Bodrum Cup’ın başlangıç kampanasını çalacağız. Bu katılımcılar açısından farklı kazanımlar sağlasa da biz yöneticiler olaya farklı açılardan bakıyoruz. O da şu, yapılan her organizasyonda bir mesaj vermeyi, bir kazanım elde etmeyi arzularız. Bu bizim için sadece bir yarış değil yarışın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Gençlerle yaşlıların buluştuğu, denizle karanın buluştuğu, yarışmacılarla seyredenin buluştuğu, doğayla çevrenin buluştuğu bir yarış. Aslında yarış değil, adı yarış. Mottosu ‘Maviye güç katıyoruz’ mavi ekonomi yani denizden bahsediyoruz. Neden maviye güç katacağız? Çünkü yaşamın kaynağı orası, mavi olmadan zaten biz yokuz” dedi

Bodrum Cup’a her zaman destek vereceklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Bunlar çok uzun sürede hazırlanan etkinler ve çok başarılı etkinlikler. Bodrum Cup’ın 34 yıldır var olması Bodrum için çok önemli bir şey. Biz geleneklerimize sahibiz ve sahip çıkacağız. O yüzden Bodrum Cup’a her zaman sahip çıkıyoruz. Belediye olarak sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras da “34 yıl önce The Bodrum Cup’ın açılışında bu organizasyonu yapma gerekçesi olarak şöyle demiştim; denizi doğayı kullanmayan sevmeyen hiçbir nesil doğamızı ve denizlerimizi koruyamaz. Bodrum geçmişte bir süngerci kasabasıydı. Süngercilerimizden gelen bilgi birikimlerimizi genç nesillere aktarabilmek ve yelkeni sevdirebilmek için 34 yıl evvel yola çıkmıştık. O gün gündemimizde sürdürebilirlik vardı. 34 yıl sonra yine formdayız gündemimiz yine sürdürülebilirlik” diye konuştu.

Organizasyon kapsamında yarışlar, 18-22 Ekim tarihlerinde yarımada genelinde çeşitli etaplar şeklinde yapılacak ardından İçmeler Tersanesi’nde Athena konseri ve ödül töreniyle 34’üncü The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erecek.