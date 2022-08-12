TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası’nda şampiyon Berk Çelik

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NAMIK KEMAL KILINÇ / (DHA)- Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası’nda tamamlandı. Şampiyonada, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 214 (-2) gross skorla şampiyon olarak kupanın üzerine ismini yazdırdı.

TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, 9-12 Ağustos tarihleri arasında TGF Silivri Golf Sahası’nda düzenlendi. Şampiyonada 19 kulüpten 73 oyuncu sahaya çıktı. 4 raund oynanması planlanan şampiyonanın ikinci gününde yaşanılan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmesinin ardından üç raund üzerinden değerlendirilen şampiyonanın final raundu bugün oynandı. Final raundunun ardından dereceye giren oyuncular için kupa töreni düzenlendi. Kazananlara kupalarını TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan ve TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç takdim etti.

Müsabakaların final raundunun sonunda erkekler gross kategorisinde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 214 (-2) gross skorla birinci, Tauros Golf Kulübü’nden Leon Açıkalın toplamda 216 (par) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Taner Yamaç toplamda 217 (+1) gross skorla üçüncü, kadınlar gross kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay toplamda 221 (+5) gross skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Zeynep Denizci toplamda 231 (+15) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Almina Erdoğan toplamda 231 (+15) gross skorla üçüncü oldu.

Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 214 (-2) gross skorla şampiyonanın en iyi skorunu yaptı. Çelik, 2022 TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonu oldu ve şampiyonluk kupasının üzerine adını yazdırdı.

ERKEKLER A KATEGORİDE BERK ÇELİK BİRİNCİ

Erkekler A kategorisinde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden Berk Çelik toplamda 213 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Özdemir toplamda 218 net skorla ikinci, Mehmet Kazan toplamda 219 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Hazal Asya Şahin toplamda 215 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Sude Bay toplamda 218 net skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Duru Yıldırım toplamda 219 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

B KATEGORİDE ŞAMPİYON ÖMER ÖZTÜRKMEN

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Ömer Öztürkmen toplamda 218 net skorla birinci oldu. Eren Keskin toplamda 221 net skorla ikinci sırayı alırken, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü’nden Dara Muhammed Saf toplamda 223 net skorla üçüncü oldu. Kadınlar B kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Su Çiğdem toplamda 203 net skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Lara Sorguç toplamda 209 net skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Lidya Atalay toplamda 212 net skorla şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

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