TFMD, ‘Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödül Töreni’ düzenlendi

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Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği tarafından ‘Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödül Töreni Ankara’da düzenlendi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) bu yıl 37’ncisini düzenlediği ‘Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödül Töreni’ne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, “Farkında olalım ya da olmayalım bu böyle gidiyor. Dolayısıyla Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 1985’ten bu yana yaklaşık 37 yıldır çok önemli bir bellek inşa ediyor. Güncel ihtiyaçlarla yahut güncel meselelerle doğru orantılı bir biçimde değişik kategoriler, yıllar içerisinde ekleniyor. İnşallah biz de 2023 yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’yle birlikte milletimize ‘100’üncü Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması’ başlıklı yeni bir kategori hediye etmeye çalışacağız” dedi.

‘MESLEĞİN GELECEĞİ AÇISINDAN GENÇLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise gençlerin fotoğraf konusunda yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Gençlerin fotoğraf konusunda bilgilendirilmesi ve bu alana yönelik bir ilginin, farkındalığının oluşturulması mesleğin geleceği açısından da ayrıca kritik bir öneme sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. 81 ilimizde sayıları 500’e yaklaşan gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerde açtığımız fotoğraf atölyeleri ve talep eden gençlerimize yönelik ücretsiz düzenlediğimiz eğitimler ve atölyeler, bu çerçevedeki bu sanata yönelik ilgiyi arttırma, bilinci diri tutma noktasında attığımız önemli adımlardan biridir” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, organizasyonun Türkiye’nin aralıksız düzenlenen en köklü fotoğraf yarışması olduğunu söyledi. Özel, “Bugünkü haliyle fotoğraf, belgedir. Taşıdığı ‘Kanıt’ olgusuyla basın fotoğrafının niteliği ise ‘tarihi’ belgedir. Dolayısıyla bizlerin sorumluluklarından biri, tarihi belgelerin geleceğe doğru taşınmasıdır” ifadesini kullandı. (DHA)

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