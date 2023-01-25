TFF ve Kulüpler Birliği, altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturma çalışmalarını sürdürüyor

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Gökhan HEBEPCİ – İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye’de Trabzonspor, Trabzon 1461, Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor altyapı akademileri ve tesislerinde başlattığı ziyaret ve toplantılarına, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından belirlenen temsilcilerin de katılımıyla 16-18 Ocak 2023 tarihlerinde Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu, Hollanda ve Belçika Milli Takım Tesisleri ile AFC Ajax, AZ Alkmaar, KVC Westerlo, KRC Genk kulüplerine yaptığı ziyaretler ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyette; TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Başkan Danışmanı Serhat Mermer, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu üyesi Özgür Özaktaç, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk yer aldı.

HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONU, AFC AJAX VE AZ ALKMAAR’A ZİYARET

TFF Başkanı Büyükekşi başkanlığındaki heyet, Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturma çalışmalarına katkı amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, 16 Ocak Pazartesi günü önce Hollanda Kulübü AFC Ajax’ın altyapı akademisi olan Ajax Academy’de incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, AFC Ajax Uluslararası Akademiler Başkanı Mr. Corne Groenendijk ve Teknik Direktör Klaas Jan Huntelaar, Ajax kulübünün altyapı organizasyonu ve tesisleri hakkında bir sunum yaptı.

TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti aynı gün Hollanda Futbol Federasyonu’na da bir ziyaret gerçekleştirdi. Hollanda Futbol Federasyonu Genel Sekreter Gijs de Jong, Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Amin Belhaj Chankour, Erkek Milli Takımları Müdürü Aloys Wijnker, Milli Takım Operasyonları Müdürü Tijn Kruize, Futbol Gelişim Direktörü Lennard van Ruiven ve Futbol Gelişim Müdürü Jorg Van der Breggen’in ev sahipliğini yaptığı ziyarette, Hollanda Futbol Federasyonu’nun Milli Takım Yapıları hakkında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet 17 Ocak Salı günü ise Hollanda Kulübü AZ Alkmaar ve Belçika Kulübü KVC Westerlo’yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. AZ Alkmaar ziyaretinde, kulüp CEO’su Robert Eenhoorn, Academi Direktörü Bart Heuvingh ve Altyapı Antrenörü Sander Veraart yer aldı.

Belçika Futbol Federasyonu, KVC Westerlo ve KRC Genk Kulübü’nde incelemelerde bulunuldu

AZ Alkmaar ziyaretinin ardından Hollanda’dan Belçika’ya geçen TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti, KVC Westerlo Kulüp Başkanı Oktay Ercan ve Kulüp Başkan Vekili Hasan Çetinkaya’nın ev sahipliği yaptı ziyarette, KVC Westerlo Kulübü’nde incelemelerde bulunarak, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Heyet aynı gün Altyapı Akademileri Projesi için danışmanlık hizmeti aldığı Double Pass firmasının yetkilileri ile Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirdikten sonra KVC Westerlo – KRC Genk arasında Het Kuipje Stadyumu’nda oynanan Belçika Pro League karşılaşmasını izledi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve beraberindeki heyet 18 Ocak Çarşamba günü Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretlerine KRC Genk Kulübü ve Belçika Futbol Federasyonu’nda yaptığı incelemelerle devam etti.

Günün ilk ziyaretinde KRC Genk Kulübü’nün altyapı akademisi Genk Academy’de incelemelerde bulunan heyet; KRC Genk Futbol Teknik Koordinatörü Sem Franssen, Gelişim Departmanı Teknik Koordinatörü Patrick Boelen, Top Ustalığı ve Bireysel Antrenörü Michel Ribeiro’nun kulübün altyapı organizasyonu ve tesisleriyle ilgili sunumlarını izledi.

TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Hollanda ve Belçika’da gerçekleştirilen incelemelerini Belçika Futbol Federasyonu’na yaptığı ziyaret ile tamamladı.

Heyet, Belçika Futbol Federasyonu’nun Tubize kentindeki merkezinde CEO Peter Bossaert, Futbol Operasyonları Direktörü Jelle Schelstraete, Scouting Rembert Vromant ve Dış ilişkiler ve CEO Ofisi Sorumlusu Hedeli Sassi ile bir toplantı gerçekleştirerek, tesisleri gezdi.

İNCELEMELER ALMANYA, PORTEKİZ VE İSPANYA İLE DEVAM EDECEK

TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki incelemelerine Almanya, Portekiz ve İspanya’da, bu ülkelerin futbol federasyonları ve kulüplerine yapacağı ziyaretler ile devam edecek.

ZİYARETLER VE İNCELEMELER FUTBOL STRATEJİ PLANI ÇALIŞTAYLARINA ÇIKTI SAĞLAYACAK

Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig kulüplerine yaptığı ziyaretler ve incelemelerin yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği Heyeti’nin birlikte yurt dışında yapacağı ziyaret ve incemeler, 13 Ocak’ta Türk futbolunun strateji planının oluşturulması için başlattığı ve devam eden “The Game Plan” çalıştaylarına çıktı oluşturacak. Yurt dışında ziyaret edilen ülke federasyonları ve kulüplerin temsilcileri Türkiye’ye gelerek, liglerimizde yer alan tüm kulüplerin altyapı yetkililerinin (yönetici, antrenör) yer aldığı çalıştaylarda altyapı organizasyonları ve çalışmaları hakkında sunumlar yapacak. Gerçekleştirilecek çalıştaylar sonucunda oluşturulacak Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli, Altyapı Akademileri Projesi ile Türk Futbolunun Strateji Planı içerisinde uygulamaya konulacak.

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(FOTOĞRAFLI)