TFF Olağan Genel Kurulu başladı (FOTOĞRAFLAR)

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Denize giren kardeşlerden Murat boğuldu, ağabeyi Ömer tedaviye alındı
Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesi sahilinde denize giren 2 kardeşten Murat Erez (18) boğuldu, kurtarılan Ömer Erez (23) ise tedaviye alındı. Olay, ilçeye bağlı...
İSTANBUL – Gaziosmapaşa’da yayaya çarpan sürücüye linç girişimi
Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da otomobiliyle hatalı sollama yapan Batuhan K. isimli sürücü yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kaza sonrasında...
Kastamonu’da denize açılan genç adam boğularak öldü
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“7 saatten az uyku sağlığı bozar”
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun kalp krizi ve felç gibi durumları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, “Günde 6 saat ve daha az uyuyorsanız sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzeyi aşarsınız. Süre işi basit 7 saat sağlıklı en az uykudur” dedi.