TFF Olağan Genel Kurulu başladı (FOTOĞRAFLAR)

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun kalp krizi ve felç gibi durumları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, “Günde 6 saat ve daha az uyuyorsanız sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzeyi aşarsınız. Süre işi basit 7 saat sağlıklı en az uykudur” dedi.