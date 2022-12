TFF Fair Play / Adil Oyun ödülleri ekim ayı kazananları ödüllerini aldı

- Reklam -

– Ödül sahipleri, kazandıkları para ödüllerini Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin aileleri için başlatılan ‘Kurtaran Eller’ kampanyasına bağışladı

– TFF’den “Kurtaran Eller” kampanyasına 550 bin TL destek

İSTANBUL, (DHA) – Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fair Play’i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan Fair Play / Adil Oyun Ödülleri’nin ekim ayı kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen ödül törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyeleri, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Fair Play / Adil Oyun ödüllerine layık görülecek örnek hareketlerin çoğalmasının en büyük dileği olduğunu vurgulayarak, “Ancak bu şekilde futbolumuzun marka değerini, itibarını artırabiliriz. Bu anlamda, Fair Play ruhunun herkese sirayet etmesi için en büyük desteği de medyadan bekliyoruz. Bize bu anlamda her zaman destek oldunuz ama daha da fazlasını istiyoruz. Sözlerime son verirken; ödüle layık görülen futbolumuzun kıymetli isimlerini ve takımlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde büyük umutlarla ve dileklerle yeni bir yıla giriyoruz. 2023’ün Fair Play ruhunun her şeyden üstün tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, coşkunun, tutkunun en üst seviyede yaşandığı bir yıl olması en büyük dileğimiz. Yeşil sahalardaki kardeşlik ortamının Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaraşır biçimde tüm dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Tüm dünyada barışın hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum” dedi.

AĞAOĞLU: 100 BİN TL’LİK PARA ÖDÜLÜNÜ MADEN İSÇİLERİMİZİN AİLELERİNE GÖNDERECEĞİZ

Fair Play / Adil Oyun Takım Ödülü’nü Trabzonspor adına alan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’na ödüle layık görüldükleri için teşekkür ederken, “Bizim için büyük bir onur. Kulüp olarak bizim maden işçileri ile olan gönül bağımız yıllar öncesine dayanıyor. 35-40 sene önce Ereğli’de bir maden işçimiz kalecimiz Şenol Güneş’e maçta giymesi için eldivenlerini gönderiyor. ‘Kaleci eldiveni olarak benim eldivenlerimi kullanır mısın’ diyor. O eldivenler bizim müzemizde sergileniyor. Bartın’da yaşanan maden kazası hepimizi derinden üzdü. Yıllar sonra böyle bir acıyı yaşamak ve bu acının neticesi olarak da bu gönül bağının devam etmesi düşüncesiyle kulüp olarak böyle bir kampanya başlatmak istedik. Neredeyse üzerinden 2 ay geçti o bu acı unutuldu. Bu acının unutulmaması lazım. Böyle bir acıyı bir daha yaşamamak ve önlemlerin alınması adına, 2 ay sonra bu konunun futbol üzerinde ve kulübümüz üzerinden hatırlanması bizim için büyük bir onur. Biz hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine destek olmak için 850 bin TL göndermiştik. TFF tarafından verilen bu 100 bin TL’lik para ödülünü de aynı yere göndereceğiz” dedi.

TFF’DEN YARDIM KAMPANYASINA 550 BİN TL BAĞIŞ

Ağaoğlu’nun bu açıklaması üzerine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Futbol Federasyonu olarak Trabzonspor’un Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin ailelerine destek olmak için başlattığı ‘Kurtaran Eller’ kampanyasına 550 Bin TL bağışta bulunacaklarını söyledi. Büyükekşi, “Görüyorsunuz iyilik başka bir iyiliğe yol açtı. Biraz önce bahsetmek istediğim de buydu. İnşallah Fair Play de böyle dalga dalga yayılacak.” ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY: YAPTIĞINIZ İŞE SAYGI DUYARSANIZ, ÇOK SEVERSENİZ ÇOK ÇOK BAŞARILI OLABİLİRSİNİZ

Fair Play / Adil Oyun Ekim Ayı Teknik Direktörü Ödülü’nün sahibi Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederek, “Ben mesleğimi çok seviyorum. Futbolculuk kariyerimde her zaman disiplinli çalıştım ve bu disiplini hiçbir zaman bozmadım. Çünkü ben futbola minnettarım. Ben okuyamadım. Sadece ilkokulu bitirdim sonra da 13 yaşında futbola başladım. Sadece Beşiktaş’ta oynadım ve orada bitirdim. En çok formasını giydim, kaptanlığını yaşadım. Antrenörlük kariyerime başladığım zaman da her zaman rakibe, taraftara, rakip antrenörlere hiç bir zaman saygısızlık yapmadım. Bizim zaten teknik direktör olarak lider olmamız gerekiyor. Liderlik vasfınız yoksa antrenörlük yapma şansınız olmaz. Ne olursa olsun lider olacaksınız. Canınız yanacak, başka şeyler olacak ama en çok dik duracak siz olacaksınız ki öbür arkadaşlarınız güzel yerlere gelsin. Hiçbir zaman kimseye yanlış yapmadan işime bakarak çalıştım. Takım ayırmadım, çalıştım. Alttan da takımlar aldım. Hatta en son gittiğimde Antalyaspor’un iki puanı vardı. Ne olacağını hiç düşünmeden gittim ve orayı da başarılı bir şekilde bitirdim. İşimi çok seviyorum, minnet duyuyorum. Birçok insan futbol nankör der. Bana göre futbol nankör değildir. Futbol çok güzel bir şeydir. İyi bir şekilde değerlendirdiğin zaman hem mükemmel bir yere gelirsin hem de mükemmel işler yapmış olursun. Yaptığınız işe saygı duyarsanız, çok severseniz çok çok başarılı olabilirsiniz. Bu ödül bu yüzden benim için çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay aldığı 50 bin TL’lik para ödülünü Bartın’da maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışladığını belirterek, “Gerçekten çok üzüldüm. Madenciler ailelerini geçindirmek için çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah rahmet eylesin. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşamayız” dedi.

KOCA: FAIR PLAY’İN YAYGINLAŞMASI ADINA BİR KULÜP BAŞKANI OLARAK ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Fair Play/Adil Oyun Yönetici Ödülü’ne layık görülen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, ödül almak kadar, ödülü taşımanın önemine değinerek, “Ödülü taşımanın ödül almaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödülü almak, bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız işlerde bize daha da sorumluluk yüklüyor. Fair Play’in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağımı söylemek istiyorum. Beni ödüle layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MADENCİ AİLELERİNE ANKARAGÜCÜ’NDEN 100 BİN TL’LİK DESTEK

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 100 bin TL’lik para ödülünü Bartın’da maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışladığını kaydederek, “Trabzonspor Kulübümüz çok güzel bir kampanya başlattı. İnsani olarak gerekeni yapmak hepimizin sorumluluğudur. Aldığımız ödül bizi manevi olarak fazlasıyla tatmin etti. Biz de maddi ödülümüzü maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine gönderilmesi için bağışlıyoruz” ifadelerini kullandı

ÇETİN: ÖDÜLÜN KAMPANYADA KULLANILMASINI İSTİYORUM

Fair Play / Adil Oyun Ekim Ayı Taraftar Ödülünü, Fraport TAV Antalyaspor taraftarı adına kulüp başkanı Aziz Çetin aldı. Çetin şöyle konuştu:

“Antalya’dan selam getirdim. Ödülün sahibi taraftarlarımız Antalya’da. Onların adına ben ödülü alıyorum. Ben de onların bir parçasıyım. Tribünden geldim ve döneceğim yer yine orasıdır. Çok keyif aldım, onur duydum. Çok teşekkür ediyorum.”

Aziz Çetin ardından, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye, “Söylediğim gibi ben de taraftarım, aynı şeyleri hissediyorum. Ödülün de yine aynı şekilde Trabzonspor’un başlattığı kampanya doğrultusunda kullanılmasını sizlerden rica ediyorum” dedi.

Fair Play / Adil Oyun Futbolcu Ödülü’nün sahibi Yukatel Kayserispor Futbolcusu Onur Bulut, takımıyla birlikte deplasman yolculuğunda olduğu için törene katılamadı. Onur Bulut’un yerine ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu üyesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu aldı.

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)