TFF Başkanı Büyükekşi’den Altınordu’ya ziyaret

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İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1’inci Lig’de pazar günü oynanan Göztepe – Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından İzmir’e gelerek Vali Yavuz Selim Köşger ve kulüp temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu’yu da ziyaret etti. Türkiye’nin yetiştirci kulübü olan Altınordu Futbol Akademisi’nin yer aldığı Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Talat Papatya, Müslüm Özmen ve Nüket Küçükel Ezberci ile İZVAK Başkanı Ali Erten hazır bulundu.

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Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından Metin Oktay Yerleşkesi girişinde karşılanan heyet, Altınordu Futbol Akademisi teknik, idari, destek kadroları ve Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) sporcuları ile tanıştı. Fotoğraf çekiminin ardından TFF heyeti, Metin Oktay Yerleşkesi’nde yer alan sahalar başta olmak üzere kriyoterapi merkezi, yüksek irtifa merkezi, kaleci çalışma alanı, teknik 1 ve teknik 2 çalışma alanlarını gezdi. Altınordu Futbol Akademisi’nde eğitim gören sporcularla yakından ilgilenen Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri onlarla da fotoğraflar çektirdi. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Artemis heykeli hediye edildi.

BÜYÜKEKŞİ: “TESİSLER TÜRKİYE’NİN GURUR KAYNAĞI”

Ziyaretin ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altınordu’nun Türkiye için gurur kaynağı bir tesis yaptığını belirterek, “Elbette tesis yapmak tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında içerisine bir sistemle ve bu amaca uygun futbolcuları seçerek Türkiye’nin dört bir tarafından çiçekleri buraya getirmiş. O çiçeklerin hepsi tomurcuklar, güller açacak. Türkiye açısından altyapıdan önemli oyuncular yetişecek. Hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için ama en önemlisi de Türk Milli Takımı için bu çiçekler açacak. Çünkü burada gördüğümüz bazı oyuncular şu anda U15’te, U14’te, U16’da, U17’de, U18’de, U19’da milli takımlarımızda forma giyiyor. Bu da bizim açımızdan son derece önemli” dedi.

“AKADEMİ ZORUNLULUĞU GELECEK”

Gelecek yıl Süper Lig ekiplerine akademi zorunluluğu getirmek istediklerini dile getiren Büyükekşi, “Bizim burayı ziyaret etmemizin bir amacı Süper Lig takımlarına önümüzdeki yıl içinde akademi zorunluluğu getirmek. İki hafta önce Trabzon’un tesislerini ziyaret ettik. Önümüzdeki haftalarda da Almanya, Hollanda, Belçika, daha sonra İspanya, İngiltere, Portekiz’i ziyaret etmek istiyoruz. Bizim Türk takımlarının bütçesine uygun sistemi kontrol etmek istiyoruz. Hedefimiz şu takım, bu takım değil. Hedefimiz komple Türk futbolunda yeni bir aşama kaydedebilmek, üretime geçmek. Çünkü maalesef üretmeden tüketmek mümkün değil. Onun için Türk futbolu şu anda ekonomik açıdan büyük bir dar boğazda. Kendi kaynaklarımıza yönelmemiz lazım” diye konuştu.

“TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI GEREKİYOR”

Türkiye’deki takımların aynı şekilde eğitim alarak 5-6 bin kişilik bir oyuncu havuzu yaratmak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, “Ondan sonraki adım orada başarıyı gerçekleştirebilirsek, birinci ligleri aynı şekilde akademi zorunluluğu getirebilmek ve bunlara bütçe yaratmak. Bu bütçeyi yaratabilirsek inşallah her takım zorlanmadan yoluna devam edecek. Onun için maliyetleri soruyoruz, detayları soruyoruz. Ben teknolojinin kullanılması gerektiğine inanıyorum. Onun için de Metin Oktay Yerleşkesi’nde daha çok teknoloji sordum. İnşallah hem altyapı hem sistem belli bir süre içerisinde amacına hizmet ederse, muvaffak olmuş olur. Çünkü anlık başarıların hiçbir kıymeti yok” açıklamalarını yaptı.

ÖZKAN: “TARİHİ GÜN YAŞIYORUZ”

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da Altınordu Futbol Akademisi’nin (ALFA) tarihi bir gün yaşadığını belirtti. Özkan, “TFF Yönetim Kurulu üyeleri akademimizi gezdiler. Biz de bir akademide olması gereken önce temel, ondan sonra da diğer geliştirici bütün enstrümanlarımızı heyetimize gösterdik. Başkanımızı ben çok kararlı gördüm ve çok da mutlu oldum. Gerçekten hazıra dağ dayanmaz. İthale dayalı bir sistem sonunda mutlaka bir yerde böyle işte çöküyoruz. Bu 30 milyon genci olan ülkemizde futbolun da üretime geçeceğini hissediyorum. Geçmişte aynı duyguları Hasan Doğan döneminde hissetmiştim, şimdi de aynı şekilde Mehmet Büyükekşi başkanımızın döneminde de bunu hissediyorum” dedi.

“SÜPER LİG KULÜPLERİ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN”

Seyit Mehmet Özman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Öncelikle bu üretken, sürdürülebilir, sistemli akademilere geçişte artık Süper Lig kulüplerimiz de taşın altına elini koysunlar. Çünkü gerçekten bizim çocuklarımız var. Hammaddemiz var, inanın başkanım. Hammaddemiz yok diye bir şey yok ama çok doğru söylediniz. Antrenör yetiştirmemiz lazım. Antrenörlerimizi belirli bir sistemli oyuna karşı yani şu anda gelişen Dünya futboluna uygun bir şekle getirmemiz lazım. Bu çok önemli ve ondan sonra da çocuklarımızı geliştirmek için bütün kulüplerimizin de buna destek olması lazım.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıklamaları

– Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın açıklamaları

– Ziyaretten detay görüntüler